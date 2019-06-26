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Бесплатные консультации
27.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
2 июля в рамках проведения республиканской акции, посвященной празднованию Дня независимости Республики Беларусь и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, нотариусы Витебского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.
Все желающие смогут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро области и получат консультацию нотариуса по вопросам оформления наследства, завещания, раздела имущества, брачного договора,совершения исполнительных надписей и инымнотариальным вопросам. Проведение подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Целью таких мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и режим их работы размещен на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.
Наш. корр.
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2 июля в рамках проведения республиканской акции, посвященной празднованию Дня независимости Республики Беларусь и 75-летия освобождения Беларуси от...
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