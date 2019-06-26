В Бресте 17-летняя велосипедистка столкнулась с Hyundai. Девушка в реанимации

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 июня в половине одиннадцатого вечера в Бресте несовершеннолетняя велосипедистка попала в ДТП.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 17-летняя жительница Пинского района на велосипеде пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зелёный свет светофора.



Фото: УВД Брестского облисполкома

В то же время 28-летний брестчанин за рулём Hyundai Solaris совершал правый поворот на перекрёстке. Произошло столкновение.

Велосипедистка с различными травмами доставлена в реанимацию.



Фото: УВД Брестского облисполкома

По факту аварии проводится проверка.

Летом 2019 года в Минском районе легковушка сбила 20-летнюю велосипедистку.