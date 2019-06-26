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В Бресте 17-летняя велосипедистка столкнулась с Hyundai. Девушка в реанимации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 июня в половине одиннадцатого вечера в Бресте несовершеннолетняя велосипедистка попала в ДТП.
Как
В то же время 28-летний брестчанин за рулём Hyundai Solaris совершал правый поворот на перекрёстке. Произошло столкновение.
Велосипедистка с различными травмами доставлена в реанимацию.
По факту аварии проводится проверка.
Летом 2019 года в Минском районе легковушка сбила 20-летнюю велосипедистку.
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Новости Беларуси. 26 июня в половине одиннадцатого вечера в Бресте несовершеннолетняя велосипедистка попала в ДТП. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома,...
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