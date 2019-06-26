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В Бресте 17-летняя велосипедистка столкнулась с Hyundai. Девушка в реанимации

27.06.2019 15:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 июня в половине одиннадцатого вечера в Бресте несовершеннолетняя велосипедистка попала в ДТП.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 17-летняя жительница Пинского района на велосипеде пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зелёный свет светофора.  

В Бресте 17-летняя велосипедистка столкнулась с Hyundai. Девушка в реанимации
Фото: УВД Брестского облисполкома  

В то же время 28-летний брестчанин за рулём Hyundai Solaris совершал правый поворот на перекрёстке. Произошло столкновение.  

Велосипедистка с различными травмами доставлена в реанимацию.  

В Бресте 17-летняя велосипедистка столкнулась с Hyundai. Девушка в реанимации
Фото: УВД Брестского облисполкома  

По факту аварии проводится проверка.  

Летом 2019 года в Минском районе легковушка сбила 20-летнюю велосипедистку. 

Девушка ехала на красный свет – подробнее здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 26 июня в половине одиннадцатого вечера в Бресте несовершеннолетняя велосипедистка попала в ДТП.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома,...
 
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