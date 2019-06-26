Что заинтересовало китайцев на опытных полях академии

Источник материала: Горецкий вестник

Академию посетила делегация Северо-западного института биологии Академии наук Китая во главе с профессором Чанг Хуагангом. Китайцев интересовали зерновые культуры – пшеница, тритикале, ячмень, овес – и выведение засухоустойчивых высокоурожайных ранних и устойчивых к заболеваниям сортов.





Во время визита китайская делегация ознакомилась с научными исследованиями ученых академии, посетила опытные поля.





Было подписано соглашение о сотрудничестве в области сельскохозяйственной науки и технологий между академией и китайским Северо-западным институтом биологии Академии наук.



