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Что заинтересовало китайцев на опытных полях академии
27.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Академию
Во время визита китайская делегация ознакомилась с научными исследованиями ученых академии, посетила опытные поля.
Было подписано соглашение о сотрудничестве в области сельскохозяйственной науки и технологий между академией и китайским Северо-западным институтом биологии Академии наук.
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Академию посетила делегация Северо-западного института биологии Академии наук Китая во главе с профессором Чанг Хуагангом. Китайцев интересовали зерновые...
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