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Что заинтересовало китайцев на опытных полях академии

27.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Академию посетила делегация Северо-западного института биологии Академии наук Китая во главе с профессором Чанг Хуагангом. Китайцев интересовали зерновые культуры – пшеница, тритикале, ячмень, овес – и выведение засухоустойчивых высокоурожайных ранних и устойчивых к заболеваниям сортов.

 

Что заинтересовало китайцев на опытных полях академии
Фото – baa.by

 

Во время визита китайская делегация ознакомилась с научными исследованиями ученых академии, посетила опытные поля.

 

Что заинтересовало китайцев на опытных полях академии
На встрече присутствовал ректор академии Виталий Великанов. Фото – baa.by

 

Было подписано соглашение о сотрудничестве в области сельскохозяйственной науки и технологий между академией и китайским Северо-западным институтом биологии Академии наук.

 

Что заинтересовало китайцев на опытных полях академии
Фото – baa.by

 
Теги: Минск
 
 
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  Академию посетила делегация Северо-западного института биологии Академии наук Китая во главе с профессором Чанг Хуагангом. Китайцев интересовали зерновые...
 
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