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Программа мероприятий ко Дню молодежи

27.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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   28 июня

  20.30-22.00 – Концерт группы «Cairo Band» (Египет), молодежная дискотека на сцене учреждения культуры «Пинский городской парк культуры и отдыха им. Краснознаменной Днепровской флотилии» (далее – городской парк)

 
  29 июня 2019

  11.00-16.00 – Соревнования по пляжному футболу на городском пляже №1.

  18.00-21.00 – Развлекательно-танцевальная программа «Краски холи» на территории городского парка

  19.30-21.30 – Концертная программа в рамках фестиваля уличного творчества «Перекресток» на ул. Ленина

  17.00-22.00 – Работа фан-зоны II Европейских игр на территории городского парка

 
  30 июня 2019

  19.30-21.30 – Концертная программа в рамках фестиваля уличного творчества «Перекресток» на ул. Ленина

  18.00-20.50 – Работа фан-зоны II Европейских игр на территории городского парка

  21.00-22.30 – Молодежная дискотека «Мы – молодые!» на территории городского парка
 
 
 
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   28 июня   20.30-22.00 – Концерт группы «Cairo Band» (Египет), молодежная дискотека на сцене учреждения культуры «Пинский городской парк культуры и отдыха им....
 
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