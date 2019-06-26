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Программа мероприятий ко Дню молодежи
27.06.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
28 июня
20.30-22.00 – Концерт группы «Cairo Band» (Египет), молодежная дискотека на сцене учреждения культуры «Пинский городской парк культуры и отдыха им. Краснознаменной Днепровской флотилии» (далее – городской парк)
29 июня 2019
11.00-16.00 – Соревнования по пляжному футболу на городском пляже №1.
18.00-21.00 – Развлекательно-танцевальная программа «Краски холи» на территории городского парка
19.30-21.30 – Концертная программа в рамках фестиваля уличного творчества «Перекресток» на ул. Ленина
17.00-22.00 – Работа фан-зоны II Европейских игр на территории городского парка
30 июня 2019
19.30-21.30 – Концертная программа в рамках фестиваля уличного творчества «Перекресток» на ул. Ленина
18.00-20.50 – Работа фан-зоны II Европейских игр на территории городского парка
21.00-22.30 – Молодежная дискотека «Мы – молодые!» на территории городского парка
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28 июня 20.30-22.00 – Концерт группы «Cairo Band» (Египет), молодежная дискотека на сцене учреждения культуры «Пинский городской парк культуры и отдыха им....
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