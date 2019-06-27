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«Через пластику и музыку мы покажем наше отношение к празднику». В Минске репетируют театрализованное поздравление к 3 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске прошла репетиция под открытым небом театрализованного эпизода парада ко Дню Независимости нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До главного государственного праздника остается меньше недели. Грандиозное шоу состоится в столице 3 июля.
Это не только шествие военных, эшелоны техники и воздушное выступление от авиаторов, но и театрализованное представление. На месте работал наш корреспондент Евгений Поболовец.
Евгений Поболовец, СТВ:
Николай Дудченко, режиссер:
Александр Вавилов, художественный руководитель, автор сценария:
В основном это студенты минских вузов. Через пластику и музыку мы покажем наше отношение к этому празднику, который долгожданно придет 3 июля.
Сегодня первая репетиция, до 3 июля их будут еще несколько. Финальная состоится 2 июля, то есть за сутки до проведения парада. Театрализованное прохождение будет показано сразу после прохождения колонн с техникой и людьми. Это будет всего 12 минут, но поверьте – это те минуты, которые стоит увидеть вживую.
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«Через пластику и музыку мы покажем наше отношение к празднику». В Минске репетируют театрализованное поздравление к 3 июля
Новости Беларуси. В Минске прошла репетиция под открытым небом театрализованного эпизода парада ко Дню Независимости нашей страны, сообщили в программе Новости...
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