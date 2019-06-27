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«Через пластику и музыку мы покажем наше отношение к празднику». В Минске репетируют театрализованное поздравление к 3 июля

27.06.2019 22:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске прошла репетиция под открытым небом театрализованного эпизода парада ко Дню Независимости нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Через пластику и музыку мы покажем наше отношение к празднику». В Минске репетируют театрализованное поздравление к 3 июля

До главного государственного праздника остается меньше недели. Грандиозное шоу состоится в столице 3 июля.

«Через пластику и музыку мы покажем наше отношение к празднику». В Минске репетируют театрализованное поздравление к 3 июля

Это не только шествие военных, эшелоны техники и воздушное выступление от авиаторов, но и театрализованное представление. На месте работал наш корреспондент Евгений Поболовец. 

«Через пластику и музыку мы покажем наше отношение к празднику». В Минске репетируют театрализованное поздравление к 3 июля

Евгений Поболовец, СТВ:
Беларусь помнит. Музыкально-пластический взгляд на 75-летие освобождения Беларуси, которого не случилось бы без активных действий белорусских партизан. Именно поэтому главным образом действия выбрана белорусская «Партизанская мадонна». С помощью пластики, новых массовых ходов, с применением телевизионных экранов  именно так авторы задумки, сценаристы, режиссеры праздника попытались создать яркий эмоциональный образ.

«Через пластику и музыку мы покажем наше отношение к празднику». В Минске репетируют театрализованное поздравление к 3 июля

Николай Дудченко, режиссер:
Самое сложное, что наше представление ложится на мужские плечи, а раньше оно было всегда на женских плечах. Вот это правда очень сложно. Вы знаете, подростки-юноши 16-19 лет – трудноуправляемая масса, но мы постараемся сделать так, чтобы это было интересно.

«Через пластику и музыку мы покажем наше отношение к празднику». В Минске репетируют театрализованное поздравление к 3 июля

Александр Вавилов, художественный руководитель, автор сценария:
Главным образом мы – творческая группа – решили, что это будет белорусская «Партизанская мадонна». Этот образ очень хорошо написан у нашего художника. Мы выбрали одно из его полотен. С помощью экранов постараемся сделать так, чтобы героиня была слегка оживленной.

В основном это студенты минских вузов. Через пластику и музыку мы покажем наше отношение к этому празднику, который долгожданно придет 3 июля.

«Через пластику и музыку мы покажем наше отношение к празднику». В Минске репетируют театрализованное поздравление к 3 июля

Сегодня первая репетиция, до 3 июля их будут еще несколько. Финальная состоится 2 июля, то есть за сутки до проведения парада. Театрализованное прохождение будет показано сразу после прохождения колонн с техникой и людьми. Это будет всего 12 минут, но поверьте – это те минуты, которые стоит увидеть вживую.

Люди в материале: Евгений Поболовец, Николай Дудченко, Александр Вавилов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске прошла репетиция под открытым небом театрализованного эпизода парада ко Дню Независимости нашей страны, сообщили в программе Новости...
 
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