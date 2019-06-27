Баскетболистки сборной Беларуси с поражения от хозяек турнира стартовали на чемпионате Европы

Источник материала: Tut.by

Баскетболистки сборной Беларуси с поражения стартовали на чемпионате Европы.

27 июня в Зренянине белоруски с разницей в 2 балла уступили хозяйкам турнира команде Сербии.



Фото: fiba. basketball

Беларусь — Сербия — 53:55 (16:18, 16:11, 8:12, 11:14)

Беларусь: Бентли (4 очка + 3 подбора + 4 паса + 4 перехвата), Лихтарович (9 очков + 8 подборов), Попова (10 очков + 10 подборов), Снытина (6 очков + 5 подборов), Веремеенко (13 очков + 10 подборов + 3 блока), Гаспер (8 очков), Рытикова (3 очка + 3 подбора), Тарасова, Зюзькова.

Сербия: Брукс (4 очка + 4 подбора), Црвендакич (7 очков + 6 подборов), Йованович (9 очков + 5 подборов), Милькович (1 очко + 5 подборов), Петрович (18 очков + 6 подборов), Бутулия (3 подббора), Чаджо (3 очка), Дабович (2 очка), Милич (4 очка), Станачев (3 паса), Станкович (7 очков + 3 подбора).

Поединок проходил в равной борьбе. А в начале четвертого периода случился рывок сербок 5:0, когда счет трансформировался с 42:41 в 42:46 не в пользу белорусок.

Хозяйкам турнира удавалось долго держать белорусок на дистанции в 3−4 балла. Но команда Натальи Трофимовой за 9 секунд до сирены после трехочкового броска Татьяны Лихтарович все же сумела сравнять счет — 53:53.

Однако за 3 секунды до конца основного времени сербки успели выйти вперед на 2 очка. Наставница белорусской дружины взяла тайм-аут, но в оставшиеся мгновения белоруски не смогли воплотить тренерский план в жизнь. Мария Попова успела бросить, но промахнулась. В итоге поражение — 53:55.

В третьей четверти из-за сильной грозы на арене в Сербии отключилось электричество, из-за чего поединок прерывался на несколько минут.

В другом поединке предварительной группы «D» сборная Бельгии победила Россию — 67:54.

На предварительной стадии Евробаскета-2019 белоруски сыграют в группе «D» в сербском Зренянине. Их соперницы — бельгийки (бронзовые медалистки ЧЕ-2017 и ЧМ-2018), россиянки (11-е место в рейтинге ФИБА) и хозяйки турнира сербки (чемпионки Европы 2015 года и бронзовые медалистки Олимпиады в Рио-2016).

Календарь оставшихся матчей в группе «D» (Зренянин, Сербия)

28 июня. Беларусь — Бельгия (18.45), Сербия — Россия (21.30).

30 июня. Беларусь — Россия (18.45), Бельгия — Сербия (21.30).

В предварительном раунде 16 команд, разделенные на 4 группы, проведут круговые турниры (каждый с каждым, по 3 матча в группе). Затем команды, занявшие 1-е места в группах, напрямую попадут в четвертьфинал, а сборные, расположившиеся на 2-х и 3-х строках, на стадии 1/8 финала разыграют еще 4 путевки в четвертьфинал (А2-B3; B2-A3; C2-D3; D2-C3). Команды, ставшие последними в своих группах, отправятся домой.

Матчи 1/8 финала пройдут 1−2 июля, четвертьфиналы — 4 июля, полуфиналы — 6 июля, финал и матч за бронзу — 7 июля.

6 лучших команд Евробаскета-2019 получат путевки на отборочный турнир к Олимпиаде-2020. Он состоится в феврале 2020-го.