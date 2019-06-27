ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Баскетболистки сборной Беларуси с поражения от хозяек турнира стартовали на чемпионате Европы

27.06.2019 23:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Баскетболистки сборной Беларуси с поражения стартовали на чемпионате Европы.

27 июня в Зренянине белоруски с разницей в 2 балла уступили хозяйкам турнира команде Сербии.


Фото: fiba. basketball

Беларусь — Сербия — 53:55 (16:18, 16:11, 8:12, 11:14)

Беларусь: Бентли (4 очка + 3 подбора + 4 паса + 4 перехвата), Лихтарович (9 очков + 8 подборов), Попова (10 очков + 10 подборов), Снытина (6 очков + 5 подборов), Веремеенко (13 очков + 10 подборов + 3 блока), Гаспер (8 очков), Рытикова (3 очка + 3 подбора), Тарасова, Зюзькова.

Сербия: Брукс (4 очка + 4 подбора), Црвендакич (7 очков + 6 подборов), Йованович (9 очков + 5 подборов), Милькович (1 очко + 5 подборов), Петрович (18 очков + 6 подборов), Бутулия (3 подббора), Чаджо (3 очка), Дабович (2 очка), Милич (4 очка), Станачев (3 паса), Станкович (7 очков + 3 подбора).

Поединок проходил в равной борьбе. А в начале четвертого периода случился рывок сербок 5:0, когда счет трансформировался с 42:41 в 42:46 не в пользу белорусок.

Хозяйкам турнира удавалось долго держать белорусок на дистанции в 3−4 балла. Но команда Натальи Трофимовой за 9 секунд до сирены после трехочкового броска Татьяны Лихтарович все же сумела сравнять счет — 53:53.

Однако за 3 секунды до конца основного времени сербки успели выйти вперед на 2 очка. Наставница белорусской дружины взяла тайм-аут, но в оставшиеся мгновения белоруски не смогли воплотить тренерский план в жизнь. Мария Попова успела бросить, но промахнулась. В итоге поражение — 53:55.

В третьей четверти из-за сильной грозы на арене в Сербии отключилось электричество, из-за чего поединок прерывался на несколько минут.

В другом поединке предварительной группы «D» сборная Бельгии победила Россию — 67:54.

На предварительной стадии Евробаскета-2019 белоруски сыграют в группе «D» в сербском Зренянине. Их соперницы — бельгийки (бронзовые медалистки ЧЕ-2017 и ЧМ-2018), россиянки (11-е место в рейтинге ФИБА) и хозяйки турнира сербки (чемпионки Европы 2015 года и бронзовые медалистки Олимпиады в Рио-2016).

Календарь оставшихся матчей в группе «D» (Зренянин, Сербия)

28 июня. Беларусь — Бельгия (18.45), Сербия — Россия (21.30).

30 июня. Беларусь — Россия (18.45), Бельгия — Сербия (21.30).

В предварительном раунде 16 команд, разделенные на 4 группы, проведут круговые турниры (каждый с каждым, по 3 матча в группе). Затем команды, занявшие 1-е места в группах, напрямую попадут в четвертьфинал, а сборные, расположившиеся на 2-х и 3-х строках, на стадии 1/8 финала разыграют еще 4 путевки в четвертьфинал (А2-B3; B2-A3; C2-D3; D2-C3). Команды, ставшие последними в своих группах, отправятся домой.

Матчи 1/8 финала пройдут 1−2 июля, четвертьфиналы — 4 июля, полуфиналы — 6 июля, финал и матч за бронзу — 7 июля.

6 лучших команд Евробаскета-2019 получат путевки на отборочный турнир к Олимпиаде-2020. Он состоится в феврале 2020-го.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баскетболистки сборной Беларуси с поражения стартовали на чемпионате Европы. Соперницы вырвали победу за 3 секунды до сирены.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле Renault вылетел с дороги и врезался в дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужское пальто модное вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика