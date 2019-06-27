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В Жабинке годовалый ребенок выпал из окна 4-го этажа

28.06.2019 20:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Годовалая девочка выпала из окна в Жабинке 27 июня, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"В четверг, 27 июня, примерно в 8 часов 30 минут годовалая девочка находилась дома с матерью и 6-летним братом. Девочка играла в комнате, где было открыто окно. Забравшись на диван, она залезла на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна на 4-м этаже, на крышу пристройки. Мать и брат в это время находились в другой комнате", - рассказали в СК.

С телесными повреждениями малолетняя была госпитализирована в учреждение здравоохранения. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Жабинковским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.

 
 
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Годовалая девочка выпала из окна в Жабинке 27 июня, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
 
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