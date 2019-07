Источник материала: Tut.by

Загадочный анонс сделал в понедельник американский IT-гигант. Во всех социальных сетях, где представлена компания Microsoft, фотографии ее профилей сменились на логотип Windows 1.0, а в своем Twitter она разместила видео с анонсом «Совершенно новой системы с MS-Dos, оболочкой Executive, часами и многим другим!». Об этом пишет « Популярная механика ».

Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!!