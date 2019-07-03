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В субботу Akute станут хедлайнерами бесплатного “Клубнічнага Фэсту”
04.07.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В субботу, 6 июля белорусская группа Akute выступит в качестве хедлайнера на фестивале “Клубнічны Фэст”. Праздник в агрогородке Дворец Лунинецкого района пройдёт уже в четвертый раз. Вход на мероприятие - свободный.
В этом году «Клубнічны фэст» пройдёт в рамках районного праздника «Лунінецкія клубніцы». По словам организаторов фестиваля, они решили сделать акцент на белорусскоязычных группах. В лайнапе фестиваля также группы :B:N: (“Бяз Назвы”) и “Час Лайна”.
На выступлении Akute представят композиции со своего нового пятого студийного альбома, который так и называется – 'V'. Услышат гости фестиваля и лучшие песни с предыдущих четырех пластинок.
В альбом, который могилевские рокеры готовили около года, вошли 8 треков. Музыканты продолжили экспериментировать: на новой пластинке фирменный диско-декаданс заиграл в электронном звучании с отличительными чертами группы.
По словам музыкантов, от предыдущих пластинка отличается наличием новых инструментов, которые раньше не использовались – это синтезаторы, различные модерновые звуки и классические электронные инструменты.
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