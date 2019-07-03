В субботу Akute станут хедлайнерами бесплатного “Клубнічнага Фэсту”

Источник материала: Виртуальный Брест

В субботу, 6 июля белорусская группа Akute выступит в качестве хедлайнера на фестивале “Клубнічны Фэст”. Праздник в агрогородке Дворец Лунинецкого района пройдёт уже в четвертый раз. Вход на мероприятие - свободный.





В этом году «Клубнічны фэст» пройдёт в рамках районного праздника «Лунінецкія клубніцы». По словам организаторов фестиваля, они решили сделать акцент на белорусскоязычных группах. В лайнапе фестиваля также группы :B:N: (“Бяз Назвы”) и “Час Лайна”.

На выступлении Akute представят композиции со своего нового пятого студийного альбома, который так и называется – 'V'. Услышат гости фестиваля и лучшие песни с предыдущих четырех пластинок.

В альбом, который могилевские рокеры готовили около года, вошли 8 треков. Музыканты продолжили экспериментировать: на новой пластинке фирменный диско-декаданс заиграл в электронном звучании с отличительными чертами группы.

По словам музыкантов, от предыдущих пластинка отличается наличием новых инструментов, которые раньше не использовались – это синтезаторы, различные модерновые звуки и классические электронные инструменты.