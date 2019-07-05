ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко проиграла в 1/16 финала Уимблдонского турнира

05.07.2019 22:40 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Белоруска Виктория Азаренко уступила в 1/16 финала Уимблдонского турнира Симоне Халеп из Румынии.

Матч длился чуть более часа и завершился не в пользу белоруски – 3:6, 1:6. Отметим, что Халеп занимает 7-е место в рейтинге WTA, Азаренко, хоть и является экс-первой ракеткой мира, сейчас ниже – на 40-м месте.

Азаренко проиграла в 1/16 финала Уимблдонского турнира
Арина Соболенко, Александра Саснович и Вера Лапко выбыли из одиночного турнира Уимблдона еще на более ранних стадиях.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Виктория Азаренко уступила в 1/16 финала Уимблдонского турнира Симоне Халеп из Румынии. Матч длился чуть более часа и завершился не в пользу белоруски –...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Очень довольны игрой и результатом»: стали известны чемпионы Беларуси по теннису в паре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика