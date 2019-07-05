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Азаренко проиграла в 1/16 финала Уимблдонского турнира
Источник материала: Интерфакс
Белоруска Виктория Азаренко уступила в 1/16 финала Уимблдонского турнира Симоне Халеп из Румынии.
Матч длился чуть более часа и завершился не в пользу белоруски – 3:6, 1:6. Отметим, что Халеп занимает 7-е место в рейтинге WTA, Азаренко, хоть и является экс-первой ракеткой мира, сейчас ниже – на 40-м месте.
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Белоруска Виктория Азаренко уступила в 1/16 финала Уимблдонского турнира Симоне Халеп из Румынии. Матч длился чуть более часа и завершился не в пользу белоруски –...
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