Азаренко проиграла в 1/16 финала Уимблдонского турнира

Источник материала: Интерфакс

Белоруска Виктория Азаренко уступила в 1/16 финала Уимблдонского турнира Симоне Халеп из Румынии.

Матч длился чуть более часа и завершился не в пользу белоруски – 3:6, 1:6. Отметим, что Халеп занимает 7-е место в рейтинге WTA, Азаренко, хоть и является экс-первой ракеткой мира, сейчас ниже – на 40-м месте.



Арина Соболенко, Александра Саснович и Вера Лапко выбыли из одиночного турнира Уимблдона еще на более ранних стадиях.