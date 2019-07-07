Источник материала: Виртуальный Брест

В воскресенье днем Mercedes GL с пьяным водителем и 9 пассажирами съехал в мелиоративный канал под Белоозерском. На месте погибли двое взрослых и трое детей. Почему в авто ехало так много людей? Почему люди с детьми сели в авто к пьяному мужчине? Как такое могло произойти? Onliner пообщался с местными жителями и мужчиной, который первым прибежал на помощь.





Исходя из слов нескольких источников и официальной информации, нам удалось восстановить примерную картину произошедшего.





Предыстория

Из слов местных жителей можно сложить предысторию. Подчеркнем, данная информация не является официальной. Черный Mercedes GL появился в городе недавно. Еще пару недель назад он ездил с номерами 50-го региона РФ, в момент аварии на нем были установлены номера 1-го региона РБ (Брестская область).

Дорога, с которой слетел в канал Mercedes, ведет к дачному поселку. В загородном доме собралась большая компания людей, чтобы отметить Купалье. Некоторые люди пили алкоголь еще до того, как поехать на дачу — на протяжении ночи с субботы на воскресенье. Около 03:00 их видели в городе выходящими из подъезда многоквартирного дома уже навеселе. Из громких разговоров можно было понять, что они решили отправиться на дачу к друзьям — семейной паре. Начали искать водителя, который смог бы их довезти. Приехала машина, но водитель по какой-то причине отказался ехать.

Ночью с субботы на воскресенье одна из участниц компании опубликовала в соцсети фото с вечеринки на даче. Спустя несколько часов девушка на снимке в центре поехала с двумя своими детьми на Mercedes. Мужчина и женщина по бокам на фото, хозяева дачи, остались.





Рыбаки, пришедшие к каналу в начале воскресного дня, видели двигающийся Mercedes еще утром. Он направлялся к озеру. Кто был тогда за рулем, сказать сложно. На момент ДТП (днем, около 14:20) машиной управлял мужчина 1988 года рождения — он вызвался выполнить роль «трезвого водителя».





По данным ГАИ , в 2009 году мужчина был лишен прав за нетрезвое вождение. В момент ДТП он был пьян, позже медосвидетельствование зафиксирует 1,4 промилле — информация СК .

Люди согласились поехать вдесятером в одной машине, а также доверить перевозку взрослых и детей пьяному человеку, потому как сами находились в неадекватном состоянии. Всего в авто поместились пять мужчин, две женщины и трое детей.

Некоторые несовершеннолетние сидели на коленях у взрослых. Например, по словам Александра, пытавшегося спасти людей сразу после ДТП, одна из женщин пристегнулась сама, а на колени посадила дочь. В результате падения ребенка выбросило из салона, унесло течением, женщина также не смогла выбраться.

Как уверяет очевидец, один из выживших — парень — сидел в багажнике.

Обстоятельства аварии

Дорога, проходящая вдоль канала, — грунтовая. В месте происшествия имеет закругление около 90 градусов. Водитель, судя по всему, не среагировал и просто поехал прямо. Канал в этом месте углубляется — грубо говоря, там подводная яма.





Машина ушла под воду очень быстро. Рядом практически никого не было, рыбаки стоят в другом месте, чуть поодаль. Помощь пришла не сразу.

По предварительной информации ГАИ, при выборе скорости движения водитель не учел состояние проезжей части, перед закруглением дороги влево совершил съезд в кювет и допустил опрокидывание автомобиля в технический канал.





Попытки спасения

Александр — первый очевидец, прибежавший к месту аварии. В то время он рыбачил неподалеку. Onliner попросил его рассказать о ситуации в подробностях. Приводим его рассказ:

— Я услышал крики, но поначалу не придал им значения, это же водоем, постоянно кто-то плещется в воде, дурачится и кричит. Потом услышал: «Помогите!» — стало ясно, что дело серьезное. Когда был на месте, увидел группу людей, на берегу был след от шин (всего выбралось пятеро: четыре мужчины, в том числе водитель, и одна женщина. — Прим. Onliner).

Машину не было видно совсем, к тому моменту полностью ушла под воду. Женщина кричала на какого-то парня: «Там же дети!», а он стоял со стеклянными глазами и смотрел на воду. Она стала его трясти, но он находился в таком же шоковом ступоре.

— Я успел услышать, что под водой Mercedes GL — то есть большая машина. Люди были на вид нетрезвы, рассчитывать на них было нельзя. Потому я позвонил в МЧС , а потом прыгнул в воду сам.





У берега там действительно глубоко. Я с ростом 1,86 метра, держась на поверхности воды, не мог ногами нащупать даже крышу автомобиля. Нужно было нырять. После пары попыток я понял, каким образом Mercedes лег на дно, его расположение. Двери оказались заблокированы, я никак не мог их открыть. Была открыта передняя форточка с водительской стороны, но и через нее нельзя было пробраться в салон. Выстрелила подушка безопасности, под водой она превратилась в пузырь, который невозможно было отодвинуть. Острых предметов на тот момент у меня не было.

Потом я понял, что открыта дверь багажника. После один из выживших парней рассказал, что ехал в багажнике и смотрел что-то в смартфоне, когда почувствовал удар. По его словам, ногами он выбил дверь багажника, что и спасло всех уцелевших.

То есть все, кто выбрался на берег, выплыли через заднюю часть машины.

Вода мутная, нырять внутрь салона через багажное отделение было слишком рискованно — я мог бы сам не выплыть.

Когда вынырнул, увидел машину МЧС — очень быстро приехали. Всем вместе нам удалось зацепить машину за рейлинг на крыше. Начали вытаскивать. Но в какой-то момент деталь не выдержала и лопнула. Крыша авто так и не показалась над поверхностью воды. Кто-то мне дал топор, я стал нырять уже с инструментом. Попробовал под водой пробить окно, но это было бесполезно — на стекле оставались лишь точки с «паутинкой».





Тогда я топором пробил пузырь подушки безопасности. И только после этого мы получили доступ в салон и смогли доставать людей. Помню, вытащили парня, девочку, потом еще мальчика — никто не выжил (речь о погибших мужчине 1998 г. р., девочке 4 лет и мальчике 9 лет. — Прим. Onliner). На пассажирском сиденье еще была женщина. Она была пристегнута, и ее невозможно было вытащить, не перерезав ремень. К тому моменту трос удалось подцепить за заднее колесо. Только таким образом наконец машину вытащили на сушу. Во время этого процесса машина накренилась налево - отсюда царапины на боку. Пристегнутую пассажирку (1986 г. р. — Прим. Onliner) также не спасли.





Выжившая женщина на берегу впала в истерику, помощь ей оказывали прибывшие медики. И только тогда я понял, что до аварии в машине ехал еще один ребенок — девочка девяти лет. Насколько я понял, ребенок сидел на коленях у матери - пристегнутой погибшей. Тело девочки нашли спустя пару часов — ее выбросило из салона и снесло вниз по течению.

Таким образом, в этом происшествии погибло пять человек: двое взрослых и трое детей. По данным СК , возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК РБ — «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальная санкция данной статьи — 10 лет лишения свободы.



