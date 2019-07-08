|
В Ивацевичском районе электромонтер погиб при обрезке веток
09.07.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В
Несчастный случай произошел днем 5 июля в агрогородке Оброво.
На линию электропередачи упала ветка, убрать которую прибыли два электромонтера. Мужчины обесточили ЛЭП, после чего приступили к обрезке ветки. При падении сук ударил по голове мужчину 1961 года рождения. От полученной травмы он скончался на месте.
Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
На предприятии, где трудился мужчина, изъята документация по охране труда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ивацевичском районе электромонтер получил смертельную травму во время обрезки веток, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)