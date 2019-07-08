В Ивацевичском районе электромонтер погиб при обрезке веток

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивацевичском районе электромонтер получил смертельную травму во время обрезки веток, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.





Несчастный случай произошел днем 5 июля в агрогородке Оброво.

На линию электропередачи упала ветка, убрать которую прибыли два электромонтера. Мужчины обесточили ЛЭП, после чего приступили к обрезке ветки. При падении сук ударил по голове мужчину 1961 года рождения. От полученной травмы он скончался на месте.

Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

На предприятии, где трудился мужчина, изъята документация по охране труда.