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В Ивацевичском районе электромонтер погиб при обрезке веток

09.07.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивацевичском районе электромонтер получил смертельную травму во время обрезки веток, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В Ивацевичском районе электромонтер погиб при обрезке веток

Несчастный случай произошел днем 5 июля в агрогородке Оброво.

На линию электропередачи упала ветка, убрать которую прибыли два электромонтера. Мужчины обесточили ЛЭП, после чего приступили к обрезке ветки. При падении сук ударил по голове мужчину 1961 года рождения. От полученной травмы он скончался на месте.

Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

На предприятии, где трудился мужчина, изъята документация по охране труда.

 
 
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  В Ивацевичском районе электромонтер получил смертельную травму во время обрезки веток, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного...
 
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