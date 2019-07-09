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Финал кубка «Виртуозов руля» прошел в День Независимости РБ. Среди победителей – солигорчанин. Автор: Эдуард Кидяев.

В Солигорске состоялся финальный этап кубка «Виртуозов руля». В День Независимости Республики Беларусь на стоянке гипермаркета «Грин» встретились спортсмены, чтобы определить, кто же лучший.

Пока в парке «Четырех стихий» и на центральной площади проходили праздничные мероприятия, около популярного гипермаркета «GREEN» зрители наблюдали за нешуточной борьбой участников финального этапа.



Стоит отметить, в текущем году в нашем городе кубок финишировал там же, где и стартовал – в Солигорске.















Порывистый ветер препятствовал началу квалификационных заездов. Поскольку постоянно падало ограждение. Несмотря на все препятствия квалификация состоялась.



В зачете любителей удивил представитель Солигорска – Владимир Ковтик, задавший высокую планку для соперников. Даже минчанину Виталию Чумакову, лидировавшему в этой группе, не удалось приблизиться к результату Владимира.



Участвовал в заездах и еще один солигорчанин Руслан Бэшимов. Его БМВ филигранно проходила трассу, используя всю мощность автомобиля.















В зачете группы спортсменов в квалификации лучшим оказался Александр Цедрик из команды «Nakayama Team», который блестяще проехал дистанцию, показав результат недосягаемый для соперников. Немного ему уступил его брат Евгений. Но соперники из «Texaco Havoline» не дремали – Алексей Королев показал третий результат, а Дмитрий Баркан – четвертый.



После квалификации состоялось открытие соревнований, где были представлены участники и партнеры кубка «Виртуозов руля-2019» по джимхане. Зрители тепло приветствовали участников. После официальных приветствий и поздравлений, участники соревнований убыли в закрытый парк, а первый участник выехал на старт. Предстояло побороться на трех разных по конфигурации трассах.



















Старт заезда проходил с выполнения «полицейского разворота», который позволял создать хороший задел при его правильном выполнении.



Любители боролись за первое место. Владимира Ковтика из Солигорска и Виталия Чумакова из Минска разделяло всего пару очков! Участник из Солигорска удивил жюри и зрителей и показал поразительные результаты. Он не только стал первым среди любителей, но и четвертым в абсолютном зачете, обойдя опытного участника Алексея Шендюкова. Второе место занял Виталий Чумаков, третье –Александр Асташонок.











Что касается спортсменов. Обладателя кубком «Виртуозов руля» по джимхане стал Дмитрий Баркан. Второе место в абсолютном зачете по итогам кубка у Александра Цедрика, третье место занял Алексей Королев.

В командном зачете победу одерживает «Texaco Havoline» в составе которой Дмитрий Баркан и Алексей Королев.



Второе место у команды «Nakayama Team», за которую выступают братья Цедрики. Третьей команды, заявленной для участия не оказалось.



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