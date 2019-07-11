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Twitter упал

11.07.2019 22:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глобальный сбой произошел в работе социальной сети Twitter. Это следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует сбои в популярных сервисах.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Неполадки наблюдаются в США, Японии, Западной Европе, Южной Америке и России. Их причины пока что неизвестны.
 
 
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Глобальный сбой произошел в работе социальной сети Twitter. Это следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует сбои в популярных сервисах.
 
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