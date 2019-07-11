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Узнаёте? Архивные кадры: 26 лет назад Таисия Повалий выступила на «Славянском базаре» в Витебске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В далеком 1993-м Таисия Повалий тоже приехала покорять Витебск как участница взрослого песенного конкурса. А уехала первой в истории фестиваля обладательницей Гран-при, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году народная артистка Украины снова в центре внимания. На этот раз – как обладательница именной васильковой плиты на «Площади звезд».
Таисия Повалий, лауреат специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию»:
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Новости Беларуси. В далеком 1993-м Таисия Повалий тоже приехала покорять Витебск как участница взрослого песенного конкурса. А уехала первой в истории фестиваля...
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