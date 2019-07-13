«Летний патруль» продолжает проводить рейды в местах отдыха

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В июльские дни проходят совместные рейды районного отдела по чрезвычайным ситуациям и районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи».

В рамках этой акции сотрудники РОЧС вместе с членами районного комитета ОО «БРСМ» посетили пляж «Пятый песочек». Вместе с представителями ОСВОДа участники рейда рассказали отдыхающим о правилах безопасного отдыха и раздали красочные листовки-памятки.

Отдыхающие с интересом знакомились с информацией в листовках. Фото Светланы Квятковской.

— Подобные рейды в нашем районе проходят регулярно. Ни одно место массового отдыха не обходится без внимания, — отметил инспектор ГПиВО Владимир Протасевич. — За этот год в Мстиславском районе не произошло ни одного несчастного случая на воде. А это результат большой разъяснительной работы с населением.

— Участие молодёжи в этой акции особенно важно тем, что здесь много таких же молодых людей, — прокомментировала главный специалист РК ОО «БРСМ» Кристина Кузнецова. — Это возможность показать пример ответственного поведения на воде и в местах массового отдыха.

Акция «Летний патруль» ежегодно проходит в Беларуси с 2015 года. В это время в зависимости от региона патрулируются не только места купания и отдыха, но и леса, а также торфяники. В Мстиславском районе акция продолжится до конца купального сезона.

Светлана КВЯТКОВСКАЯ.