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«Летний патруль» продолжает проводить рейды в местах отдыха

14.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В июльские дни проходят совместные рейды районного отдела по чрезвычайным ситуациям и районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи».

«Летний патруль» продолжает проводить рейды в местах отдыха

В рамках этой акции сотрудники РОЧС вместе с членами районного комитета ОО «БРСМ» посетили пляж «Пятый песочек». Вместе с представителями ОСВОДа участники рейда рассказали отдыхающим о правилах безопасного отдыха и раздали красочные листовки-памятки.

«Летний патруль» продолжает проводить рейды в местах отдыха

Отдыхающие с интересом знакомились с информацией в листовках. Фото Светланы Квятковской.

— Подобные рейды в нашем районе проходят регулярно. Ни одно место массового отдыха не обходится без внимания, — отметил инспектор ГПиВО Владимир Протасевич. — За этот год в Мстиславском районе не произошло ни одного несчастного случая на воде. А это результат большой разъяснительной работы с населением.

— Участие молодёжи в этой акции особенно важно тем, что здесь много таких же молодых людей, — прокомментировала главный специалист РК ОО «БРСМ» Кристина Кузнецова. — Это возможность показать пример ответственного поведения на воде и в местах массового отдыха.

«Летний патруль» продолжает проводить рейды в местах отдыха

Акция «Летний патруль» ежегодно проходит в Беларуси с 2015 года. В это время в зависимости от региона патрулируются не только места купания и отдыха, но и леса, а также торфяники. В Мстиславском районе акция продолжится до конца купального сезона.

Светлана КВЯТКОВСКАЯ.

 
 
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В июльские дни проходят совместные рейды районного отдела по чрезвычайным ситуациям и районного комитета общественного объединения «Белорусский...
 
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