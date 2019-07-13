Не только смотреть, а и тестировать. 13 и 14 июля официальный дилер Renault в Солигорске представит жителям региона абсолютно новый купе-кроссовер в необычном формате

Источник материала: Слуцк Город

Вопреки законам жанра, новый купе-кроссовер Renault Arkana, едва появившись в салоне официального дилера, сразу же будет доступен для тест-драйва на дорогах города. Более того, те покупатели, которые в числе первых 30 человек протестируют новинку в указанные даты, помимо ярких эмоций от новой машины, получат персональные предложения на покупку Renault Arkana от своего дилерского центра.





Столь необычный формат вывода новой модели выбран дилером не случайно. Под капотом у новинки абсолютно новый 150-сильный турбомотор TCe 150, развивающий максимальный крутящий момент в 250 Нм уже при 1700 об/мин.

В трансмиссии стильного купе-кроссовера в тандеме с новым мотором используется автоматическая коробка передач X-Tronic 8-го поколения.

Поражает новинка и высоким уровнем оснащения даже самых доступных комплектаций автомобиля, стоимость которых начинается с 34 000 белорусских рублей. Среди них: светодиодная оптика головного света Full LED Pure Vision, задние фонари LED Edge Light, 4 подушки безопасности, система курсовой устойчивости ESP, кондиционер и модуль контроля давления в шинах.





Совмещая в себе комфорт седана и возможности внедорожника, новый купе-кроссовер от Renault приятно поражает всем, начиная от внешности, ранее присущей только автомобилям премиум классов, до обширного списка дополнительных опций. Среди них и обогревы руля и задних сидений, и дополнительные боковые шторки безопасности, и возможность индивидуальных настроек автомобиля под конкретного водителя.

Все прелести новинки можно «примерить» на себя и протестировать в реальных условиях эксплуатации в ходе дней Arkana у вашего дилера 13 и 14 июля.