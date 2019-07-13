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Не только смотреть, а и тестировать. 13 и 14 июля официальный дилер Renault в Солигорске представит жителям региона абсолютно новый купе-кроссовер в необычном формате

14.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Вопреки законам жанра, новый купе-кроссовер Renault Arkana, едва появившись в салоне официального дилера, сразу же будет доступен для тест-драйва на дорогах города. Более того, те покупатели, которые в числе первых 30 человек протестируют новинку в указанные даты, помимо ярких эмоций от новой машины, получат персональные предложения на покупку Renault Arkana от своего дилерского центра.

Не только смотреть, а и тестировать. 13 и 14 июля официальный дилер Renault в Солигорске представит жителям региона абсолютно новый купе-кроссовер в необычном формате

Столь необычный формат вывода новой модели выбран дилером не случайно. Под капотом у новинки абсолютно новый 150-сильный турбомотор TCe 150, развивающий максимальный крутящий момент в 250 Нм уже при 1700 об/мин.

В трансмиссии стильного купе-кроссовера в тандеме с новым мотором используется автоматическая коробка передач X-Tronic 8-го поколения.

Поражает новинка и высоким уровнем оснащения даже самых доступных комплектаций автомобиля, стоимость которых начинается с 34 000 белорусских рублей. Среди них: светодиодная оптика головного света Full LED Pure Vision, задние фонари LED Edge Light, 4 подушки безопасности, система курсовой устойчивости ESP, кондиционер и модуль контроля давления в шинах.

Не только смотреть, а и тестировать. 13 и 14 июля официальный дилер Renault в Солигорске представит жителям региона абсолютно новый купе-кроссовер в необычном формате

Совмещая в себе комфорт седана и возможности внедорожника, новый купе-кроссовер от Renault приятно поражает всем, начиная от внешности, ранее присущей только автомобилям премиум классов, до обширного списка дополнительных опций. Среди них и обогревы руля и задних сидений, и дополнительные боковые шторки безопасности, и возможность индивидуальных настроек автомобиля под конкретного водителя.

Все прелести новинки можно «примерить» на себя и протестировать в реальных условиях эксплуатации в ходе дней Arkana у вашего дилера 13 и 14 июля.

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by

 
 
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Вопреки законам жанра, новый купе-кроссовер Renault Arkana, едва появившись в салоне официального дилера, сразу же будет доступен для тест-драйва на дорогах города. Более...
 
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