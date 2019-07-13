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В Бресте состоялся Первый фестиваль уличных музыкантов

14.07.2019 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

14 июля 2019 года на площадке У Гребного канала состоялся Первый фестиваль уличных музыкантов. География участников - от Бреста до Минска и немножко Эквадора, Карлос сейчас живет в Гродно и иногда радует брестчан на Советской.

В Бресте состоялся Первый фестиваль уличных музыкантов

В своем творчестве уличные музыканты играют на разных инструментах – гитара, гармонь, дудка, скрипка, баян, аккордеон и бубен. Реже можно увидеть ударные.

В Бресте состоялся Первый фестиваль уличных музыкантов

Зрители на фестивале слушали, подпевали и пританцовывали под народные напевы гармони. Знакомились с уличным альтернативным роком и бардовским стилем Земфиры и Дианы Арбениной, каверами известных мировых исполнителей.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  14 июля 2019 года на площадке У Гребного канала состоялся Первый фестиваль уличных музыкантов. География участников - от Бреста до Минска и немножко Эквадора,...
 
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