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В Бресте состоялся Первый фестиваль уличных музыкантов
14.07.2019 21:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
14 июля 2019 года на площадке У Гребного канала состоялся Первый фестиваль уличных музыкантов. География участников - от Бреста до Минска и немножко Эквадора, Карлос сейчас живет в Гродно и иногда радует брестчан на Советской.
В своем творчестве уличные музыканты играют на разных инструментах – гитара, гармонь, дудка, скрипка, баян, аккордеон и бубен. Реже можно увидеть ударные.
Зрители на фестивале слушали, подпевали и пританцовывали под народные напевы гармони. Знакомились с уличным альтернативным роком и бардовским стилем Земфиры и Дианы Арбениной, каверами известных мировых исполнителей.
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14 июля 2019 года на площадке У Гребного канала состоялся Первый фестиваль уличных музыкантов. География участников - от Бреста до Минска и немножко Эквадора,...
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