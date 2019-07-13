В Бресте состоялся Первый фестиваль уличных музыкантов

Источник материала: Виртуальный Брест

14 июля 2019 года на площадке У Гребного канала состоялся Первый фестиваль уличных музыкантов. География участников - от Бреста до Минска и немножко Эквадора, Карлос сейчас живет в Гродно и иногда радует брестчан на Советской.





В своем творчестве уличные музыканты играют на разных инструментах – гитара, гармонь, дудка, скрипка, баян, аккордеон и бубен. Реже можно увидеть ударные.





Зрители на фестивале слушали, подпевали и пританцовывали под народные напевы гармони. Знакомились с уличным альтернативным роком и бардовским стилем Земфиры и Дианы Арбениной, каверами известных мировых исполнителей.