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Выпускница гимназии №  1 — лидер вступительной кампании 2019 года

15.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Валентина Хмелевская, выпускница гимназии №  1 города Дзержинска, пополнила список учащихся, добившихся максимального результата на централизованном тестировании (ЦТ).

В ее копилке – 100 баллов за ЦТ по белорусскому, 98 – по обществоведению, 100 баллов – аттестат, а также диплом I степени областной олимпиады по английскому языку.

На протяжении 11 школьных лет Валентина училась на отлично, самостоятельно решала тесты и с учебником разбирала ошибки, что и помогло достойно подготовиться к ЦТ.

Поступать девушка планирует в БГУ на факультет международных отношений. Такое решение она приняла еще в восьмом классе.


Фото: TUT.BY

 
 
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Валентина Хмелевская, выпускница гимназии №  1 города Дзержинска, пополнила список учащихся, добившихся максимального результата на...
 
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