Проведены мониторинги субъектов хозяйствования

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевичским РОЧС подведены итоги надзорно-профилактической деятельности за первое полугодие 2019 года.

В 1-ом полугодии 2019 года проведены мониторинги следующих субъектов хозяйствования:

— ЧТУП «ЗападХимТорг» (руководитель – Лутаева И.В.);

— ООО «Санта Ритейл» (руководитель – Николаева А.А.);

— лицензиата ОАО «Полесьетехинформатика» на торговом объекте ООО «Санта Ритейл» (руководитель – Тимошук А.С.);

— торговых объектов Филиал «Евроторг» в г.Бресте (руководитель – Зубков А.В.);

— ООО «Парфюм Трейд» (руководитель – Смирнов Н.П.);

— ОАО «Завод Модуль» (руководитель – Василевич М.В.);

— ОАО «Возрождение» (руководитель – Макарский В.М.).

При проведении мониторинга торгового объекта ЧТУП «ЗападХимТорг» г. Ганцевичи выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

— отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности без учета вступления в законную силу Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»;

— на путях эвакуации расположено имущество, препятствующее безопасной эвакуации;

— не проведены противопожарные инструктажи с работниками;

— отсутствует приказ о назначении ответственных по пожарной безопасности;

— отсутствует талон о прохождении ПТМ лица, ответственного за ПБ на объекте;

— замки наружных эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания без использования ключей.

При проведении мониторинга торгового объекта ООО «Санта Ритейл» Санта-92 г. Ганцевичи выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

— отсутствует обучение о прохождении ПТМ лица, входящего в состав добровольной пожарной дружины на торговом объекте;

— имеется имущество на путях эвакуации, препятствующее безопасной эвакуации;

— не проведены противопожарные инструктажи с работниками;

— помещение компрессорной используется не по целевому назначению;

— приказ о добровольной пожарной дружине на объекте создан без учёта действующих ТНПА.

При проведении мониторинга лицензиата ОАО «Полесьетехинформатика» на торговом объекте ООО «Санта Ритейл» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— отсутствует график технического обслуживания УПА;

— журнал регистрации работ по ТО и Р заполнен не в полном объеме;

— не соответствуют даты технического обслуживания по журналу со сведениями ПЦН «Молния»;

— отсутствует журнал учета неисправностей системы;

— отсутствует журнал учета вызовов.

При проведении мониторинга торговых объектов Филиал «Евроторг» в г.Бресте магазина №923 и №174 г. Ганцевичи выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— отсутствует талон о прохождении ПТМ лица, входящего в состав добровольной пожарной дружины в магазине №923;

— план эвакуации не соответствует предъявляемым требованиям ТНПА;

— имеется имущество на путях эвакуации, препятствующее безопасной эвакуации;

— не обновлен стенд по ПБ;

— помещение котельной используется не по целевому назначению;

— не проведены противопожарные инструктажи с работниками.

При проведении мониторинга ОАО «Завод Модуль» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— недостаточное количество первичных средств пожаротушения в производственных зданиях;

— не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа эвакуационных выходов в производственных зданиях;

— план эвакуации разработан не в соответствии с ТНПА;

— не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности с учетом вступления в законную силу Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»;

— не обозначены пути эвакуации и эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными ТНПА в производственных зданиях;

— не определён порядок очистки горючей пыли их отложений на строительных конструкциях, инженерном, техническом оборудовании и коммуникациях;

— не проведена проверка наружного (пожарные гидранты) и внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны) с составлением актов проверки.

При проведении мониторинга ОАО «Возрождениео» (АЗС и здание сеносклада) выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

— — отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности без учета вступления в законную силу Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства».

Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения, направлены рекомендации.

При проведении мониторинга торговых объектов ООО «Парфюм Трейд» магазинов №478 и №244 г. Ганцевичи нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведены повторные мониторинги на следующих объектах:

— ЧПТУ «Крисюк В» (руководитель – Крисюк И.В.);

— Торговые объекты ОАО «Брестская областная база «Бакалея». (магазин №17 и №18 г. Ганцевичи), (руководитель – Хандошка В.А.)

— УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» (обслуживание автоматической пожарной сигнализации торговых объектов ОАО «Брестская областная база «Бакалея» (магазина №17 и №18 г. Ганцевичи));

— Торговый объект ООО «Твой» (руководитель – Верстак Д.Г.);

— ОДО «БрестТехСервис» (обслуживание автоматической пожарной сигнализации торгового объекта ООО «Твой»), (руководитель – Мартынюк Ю.А.);

— ЧТУП «АверсЛес» (руководитель – Агалец В.С.);

— ЧТУП «Полесский стандарт» (руководитель — Курлович С.Ю.);

— ЧУП «ГЕЛОдрев» (руководитель Буяновский А.П.);

— автостанция «Ганцевичи» участка «Ганцевичи» филиала «Автомобильный парк №10 г. Лунинца» (руководитель – Кулащик В.Ф.);

— ЧУСП «ОЛЕстильстройка» (Пищ М.Т.);

— гостиница «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» (руководитель — Голяк А.Ф.);

— железнодорожная станция «Ганцевичи» УП «Барановичское отделение белорусской железной дороги» (руководитель – Сидорович Н.О.);

— ООО «Горск» (руководитель – Гладкий В.В.);

— ОАО «Рыбхоз «Локтыши» (руководитель – Ленковец Р.А.);

— УП «Пинсксовхозстрой» ПМК-14 (руководитель – Карпач В.Е.);

— ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи» (руководитель – Казак А.В.);

— ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» (руководитель – Махтей Д.А.);

— ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи» (руководитель – Снытко Н.А.);

— ГУО «Куковская средняя школа» (руководитель –

Литвинович А.Т.);

— ГУО «Раздяловичская средняя школа» (руководитель – Рабцевич М.В.);

— ГУО «Хотыничская средняя школа» (руководитель –

Перещук С.Н.);

— ГУО «Будчанский ясли-сад-средняя школа (руководитель –

Савеня Е.Н.);

ГУО «Люсинский детский-сад средняя школа имени Якуба Колоса» (руководитель – Зелёнко В.В.);

— ГУО «Чудинская средняя школа» (руководитель – Сергиеня В.Н.);

— ГУО «Огаревичская средняя школа» (руководитель – Трояновская Т.А.);

— ГУО «Круговичский ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Занько А.А.);

— ГУО «Ясли-сад №1 г. Ганцевичи» (руководитель – Сукач О.Е.);

— ГУО «Ясли-сад №7 г. Ганцевичи» (руководитель – Шахрай Т.И.);

— ГУО «Ясли-сад №8 д. Огаревичи» (руководитель – Гринько В.Э.);

— ГУО «Ясли-сад №12 аг. Куково» (руководитель – Горбач Л.Н.);

— ГУО «СПЦ Ганцевичского района» (руководитель – Филютич Н.И.);

— ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (руководитель – Скребец Т.А.);

— УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» (руководитель – Кипцевич В.И.);

— УСУ «ДЮСШ» Ганцевичского РИК (руководитель – Турко Д.А.);

— ГУО «Ганцевичская ДШИ» (руководитель – Чернецкий И.В.).

По результатам мониторингов предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме.

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