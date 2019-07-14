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Проведены мониторинги субъектов хозяйствования

15.07.2019 12:09 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевичским РОЧС подведены итоги надзорно-профилактической деятельности за первое полугодие 2019 года.

В 1-ом полугодии 2019 года проведены мониторинги следующих субъектов хозяйствования:
— ЧТУП «ЗападХимТорг» (руководитель – Лутаева И.В.);
— ООО «Санта Ритейл» (руководитель – Николаева А.А.);
— лицензиата ОАО «Полесьетехинформатика» на торговом объекте ООО «Санта Ритейл» (руководитель – Тимошук А.С.);
— торговых объектов Филиал «Евроторг» в г.Бресте (руководитель – Зубков А.В.);
— ООО «Парфюм Трейд» (руководитель – Смирнов Н.П.);
— ОАО «Завод Модуль» (руководитель – Василевич М.В.);
— ОАО «Возрождение» (руководитель – Макарский В.М.).
При проведении мониторинга торгового объекта ЧТУП «ЗападХимТорг» г. Ганцевичи выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:
— отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности без учета вступления в законную силу Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»;
— на путях эвакуации расположено имущество, препятствующее безопасной эвакуации;
— не проведены противопожарные инструктажи с работниками;
— отсутствует приказ о назначении ответственных по пожарной безопасности;
— отсутствует талон о прохождении ПТМ лица, ответственного за ПБ на объекте;
— замки наружных эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания без использования ключей.
При проведении мониторинга торгового объекта ООО «Санта Ритейл» Санта-92 г. Ганцевичи выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:
— отсутствует обучение о прохождении ПТМ лица, входящего в состав добровольной пожарной дружины на торговом объекте;
— имеется имущество на путях эвакуации, препятствующее безопасной эвакуации;
— не проведены противопожарные инструктажи с работниками;
— помещение компрессорной используется не по целевому назначению;
— приказ о добровольной пожарной дружине на объекте создан без учёта действующих ТНПА.
При проведении мониторинга лицензиата ОАО «Полесьетехинформатика» на торговом объекте ООО «Санта Ритейл» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
— отсутствует график технического обслуживания УПА;
— журнал регистрации работ по ТО и Р заполнен не в полном объеме;
— не соответствуют даты технического обслуживания по журналу со сведениями ПЦН «Молния»;
— отсутствует журнал учета неисправностей системы;
— отсутствует журнал учета вызовов.
При проведении мониторинга торговых объектов Филиал «Евроторг» в г.Бресте магазина №923 и №174 г. Ганцевичи выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
— отсутствует талон о прохождении ПТМ лица, входящего в состав добровольной пожарной дружины в магазине №923;
— план эвакуации не соответствует предъявляемым требованиям ТНПА;
— имеется имущество на путях эвакуации, препятствующее безопасной эвакуации;
— не обновлен стенд по ПБ;
— помещение котельной используется не по целевому назначению;
— не проведены противопожарные инструктажи с работниками.
При проведении мониторинга ОАО «Завод Модуль» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
— недостаточное количество первичных средств пожаротушения в производственных зданиях;
— не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа эвакуационных выходов в производственных зданиях;
— план эвакуации разработан не в соответствии с ТНПА;
— не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности с учетом вступления в законную силу Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»;
— не обозначены пути эвакуации и эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными ТНПА в производственных зданиях;
— не определён порядок очистки горючей пыли их отложений на строительных конструкциях, инженерном, техническом оборудовании и коммуникациях;
— не проведена проверка наружного (пожарные гидранты) и внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны) с составлением актов проверки.
При проведении мониторинга ОАО «Возрождениео» (АЗС и здание сеносклада) выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
— — отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности без учета вступления в законную силу Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства».
Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения, направлены рекомендации.
При проведении мониторинга торговых объектов ООО «Парфюм Трейд» магазинов №478 и №244 г. Ганцевичи нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведены повторные мониторинги на следующих объектах:

— ЧПТУ «Крисюк В» (руководитель – Крисюк И.В.);
— Торговые объекты ОАО «Брестская областная база «Бакалея». (магазин №17 и №18 г. Ганцевичи), (руководитель – Хандошка В.А.)
— УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» (обслуживание автоматической пожарной сигнализации торговых объектов ОАО «Брестская областная база «Бакалея» (магазина №17 и №18 г. Ганцевичи));
— Торговый объект ООО «Твой» (руководитель – Верстак Д.Г.);
— ОДО «БрестТехСервис» (обслуживание автоматической пожарной сигнализации торгового объекта ООО «Твой»), (руководитель – Мартынюк Ю.А.);
— ЧТУП «АверсЛес» (руководитель – Агалец В.С.);
— ЧТУП «Полесский стандарт» (руководитель — Курлович С.Ю.);
— ЧУП «ГЕЛОдрев» (руководитель Буяновский А.П.);
— автостанция «Ганцевичи» участка «Ганцевичи» филиала «Автомобильный парк №10 г. Лунинца» (руководитель – Кулащик В.Ф.);
— ЧУСП «ОЛЕстильстройка» (Пищ М.Т.);
— гостиница «Журавушка» КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» (руководитель — Голяк А.Ф.);
— железнодорожная станция «Ганцевичи» УП «Барановичское отделение белорусской железной дороги» (руководитель – Сидорович Н.О.);
— ООО «Горск» (руководитель – Гладкий В.В.);
— ОАО «Рыбхоз «Локтыши» (руководитель – Ленковец Р.А.);
— УП «Пинсксовхозстрой» ПМК-14 (руководитель – Карпач В.Е.);
— ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи» (руководитель – Казак А.В.);
— ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» (руководитель – Махтей Д.А.);
— ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи» (руководитель – Снытко Н.А.);
— ГУО «Куковская средняя школа» (руководитель –
Литвинович А.Т.);
— ГУО «Раздяловичская средняя школа» (руководитель – Рабцевич М.В.);
— ГУО «Хотыничская средняя школа» (руководитель –
Перещук С.Н.);
— ГУО «Будчанский ясли-сад-средняя школа (руководитель –
Савеня Е.Н.);
ГУО «Люсинский детский-сад средняя школа имени Якуба Колоса» (руководитель – Зелёнко В.В.);
— ГУО «Чудинская средняя школа» (руководитель – Сергиеня В.Н.);
— ГУО «Огаревичская средняя школа» (руководитель – Трояновская Т.А.);
— ГУО «Круговичский ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Занько А.А.);
— ГУО «Ясли-сад №1 г. Ганцевичи» (руководитель – Сукач О.Е.);
— ГУО «Ясли-сад №7 г. Ганцевичи» (руководитель – Шахрай Т.И.);
— ГУО «Ясли-сад №8 д. Огаревичи» (руководитель – Гринько В.Э.);
— ГУО «Ясли-сад №12 аг. Куково» (руководитель – Горбач Л.Н.);
— ГУО «СПЦ Ганцевичского района» (руководитель – Филютич Н.И.);
— ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (руководитель – Скребец Т.А.);
— УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» (руководитель – Кипцевич В.И.);
— УСУ «ДЮСШ» Ганцевичского РИК (руководитель – Турко Д.А.);
— ГУО «Ганцевичская ДШИ» (руководитель – Чернецкий И.В.).

По результатам мониторингов предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме.

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Теги: Брест
 
 
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Ганцевичским РОЧС подведены итоги надзорно-профилактической деятельности за первое полугодие 2019 года. В 1-ом полугодии 2019 года проведены мониторинги следующих...
 
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