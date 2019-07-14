С жителями Хотимщины встретился депутат областного Совета депутатов Дмитрий Главинский

Источник материала: Новости Хотимска

В пятницу, 12 июля, депутат Могилевского областного Совета депутатов, директор холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» Дмитрий Главинский посетил Хотимский район, чтобы встретиться с населением прибеседского края.





В частности, Дмитрий Николаевич побывал в Хотимском историко-краеведческом музее, где к нему обратилась активистка РО ОО «БРСМ» Ольга Реусова по вопросу оказания шефской помощи в приобретении звуковой и световой аппаратуры для дискотеки «Шанс».

Также депутат пообщался с жителями агрогородка Забелышин. Он рассказал забелышинцам о работе холдинга, тем более это было интересно, что ОАО «Бабушкино подворье» является подшефным предприятием молочной кампании, в котором трудится порядка 150 жителей сельсовета. Со своей стороны жители обратились к Дмитрию Главинскому с двумя просьбами: в оказании содействия, чтобы не закрывалось отделение «Беларусбанка» в агрогородке, и в разрешении ученикам Забелышинской школы посетить с экскурсией перерабатывающее предпритиея.

Если первую просьбу Дмитрий Николаевич взял, так сказать, «на карандаш» (о результатах будет сообщено дополнительно), то на вторую тут же дал положительный ответ. «Ждем ребят, можно вместе с родителями: все покажем, все расскажем. Даже дегустацию организуем», — пригласил директор холдинга. Предварительно экскурсия состоится в сентябре, когда начнется новый учебный год.

Анна МАВИЧ