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Лукашенко встретится с Путиным в Санкт-Петербурге

15.07.2019 16:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию и проведет двусторонние переговоры с российским коллегой.

Начнется визит в Санкт-Петербург с неформальной встречи двух глав государств.

Затем запланировано участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.

Во время переговоров Лукашенко и Путина планируется обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, взаимодействие в рамках Союзного государства, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Ранее стало известно, что главы Беларуси и России могут встретиться на Валааме, по словам Лукашенко, там не предполагается заключать никаких тайных договоренностей.

Предыдущая встреча лидеров Беларуси и России прошла в неформальной обстановке в резиденции «Заславль» 30 июня в день церемонии закрытия Европейских игр в Минске. В этот день к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. 

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию и проведет двусторонние переговоры с российским коллегой. Начнется визит в...
 
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