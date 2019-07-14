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Лукашенко встретится с Путиным в Санкт-Петербурге
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию и проведет двусторонние переговоры с российским коллегой.
Начнется визит в Санкт-Петербург с неформальной встречи двух глав государств.
Затем запланировано участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.
Во время переговоров Лукашенко и Путина планируется обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, взаимодействие в рамках Союзного государства,
Ранее стало известно, что главы Беларуси и России могут
Предыдущая встреча лидеров Беларуси и России
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Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию и проведет двусторонние переговоры с российским коллегой. Начнется визит в...
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