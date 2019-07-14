Лукашенко встретится с Путиным в Санкт-Петербурге

Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию и проведет двусторонние переговоры с российским коллегой.

Начнется визит в Санкт-Петербург с неформальной встречи двух глав государств.

Затем запланировано участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.

Во время переговоров Лукашенко и Путина планируется обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, взаимодействие в рамках Союзного государства, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Ранее стало известно, что главы Беларуси и России могут встретиться на Валааме , по словам Лукашенко, там не предполагается заключать никаких тайных договоренностей.