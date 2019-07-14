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У витебской милиции появился 28-летний «Ягуар»

15.07.2019 17:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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У витебской милиции появился патрульный Jaguar Daimler Double Six 1991 года выпуска. Об этом сообщается на сайте УВД Витебского облисполкома.

Что известно об этой модели?

Jaguar Daimler Double Six – автомобиль класса люкс. От базовой модели он отличается, к примеру, длиной кузова и формы крыльев, а также рифлеными хромированными решетками. Под капотом находится 12-цилиндровый силовой агрегат мощностью 350 лошадиных сил. У этой машины дисковы е тормоза, которые раньше применялись только на гоночных болидах.

Как «Ягуар» ок азался у витебских милиционеров?

Витебской милиции авто мобиль передали в 2009 году из МВД. Его долго не использовали, а десять лет назад  « Ягуар» внезапно стал знаковой машиной для патрульной службы ГАИ. Ее отреставрировали, но «внутренности» оставили нетронутыми. 

Пять лет « Ягуар» принадлежал ГАИ, с 2014 по 2018 года и вовсе «простаивался». Теперь специалисты УВД вернули его в седло: работа по восстановлению заняла полгода. Вопреки ожиданиям, ездить на нем не собираются: Jaguar Daimler Double Six планируют выставлять, как музейный экспонат. Им собираются пропагандировать безопасность дорожного движения.           

 
 
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У витебской милиции появился патрульный Jaguar Daimler Double Six 1991 года выпуска. Об этом сообщается на сайте УВД Витебского облисполкома. Что известно об этой модели? Jaguar...
 
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