Строительство Нежинского ГОКа будет завершено в срок - Гуцериев

Источник материала: Интерфакс

Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината будет завершено в срок, сообщил председатель совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев в понедельник после заседания штаба строительства.

"Мы идем по графику и точно закончим (строительные работы на Нежинском ГОКе - ИФ) вовремя, как прописано в контракте. Мы отставали по нормативно-технической документации, но сейчас уже вышли в график. Есть на некоторых объектах отставание, может быть, в 30 дней, но это несущественно", - сказал Гуцериев, которого цитирует госагентство БелТА .

Как рассказал Гуцериев, в планах - увеличение количества рабочих на объекте, чтобы до конца года выполнить планы по строительству жилья, ЛЭП, подстанции. "Газопровод мы закончим в сентябре. На 50% закончены шахты", - отметил он.

"Самое главное, что даст Беларуси этот проект - дополнительная экспортная выручка. Второе - это создание новых рабочих мест. В этом году мы сдаем два жилых дома для сотрудников, еще два - на следующий год", - добавил Гуцериев.

Нежинский ГОК станет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год.

Общая стоимость проекта превышает $2 млрд. Строительство комбината начато в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий", входящее в ПФГ "Сафмар" Гуцериева.

Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры.