Инспекция Госстандарта выявила продукцию, не соответствующую требованиям законодательства

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В 1 полугодии 2019 года членами областной комиссии по противодействию обороту опасной и несоответствующей требованиям законодательства продукции проведена следующая работа по недопущению оборота на территории Республики Беларусь опасной и некачественной продукции.

Брестской областной инспекцией Госстандарта (далее – инспекция Госстандарта) в 1 полугодии 2019 года проведены 81 проверка, 487 мониторингов и 54 иных мероприятий (расследований, контрольно-аналитических мероприятий и др.) соблюдения требований технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) и технических регламентов при производстве, реализации и применении продукции, в том числе импортного производства.

Нарушения установлены при 81 проверке, 388 (80 %) мониторингах и 18 (33 %) иных мероприятиях.

Всего госнадзору подвергнуто 3686 наименований продукции (пищевая продукция, изделия легкой промышленности, товары для детей, игрушки, мебель, парфюмерно-косметическая продукция, электротехнические товары, строительная продукция, стеклоомывающие и охлаждающие жидкости и др.), из них 2601 (70,6 %) наименование – продукция импортного производства.

По результатам госнадзора не соответствовали требованиям ТНПА и технических регламентов 3276 (88,9 %) наименования, в том числе 2393 (92 %) – импортного производства:

— по безопасности:

пищевая продукция – наличие бактерии группы кишечной палочки в 1,0 г продукта; превышение содержания плесени; продукция находилась в реализации с истекшим сроком годности; наличие недопустимого синтетического красителя; наличие недопустимого консерванта;

рюкзаки и ранцы школьные — ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мм) менее допустимой 35-40 мм; протяженность широкой части плечевого ремня менее допускаемой 400–450 мм); отсутствуют детали и (или) фурнитура со светоотражающими элементами;

обувь детская – превышение предельного значения высоты каблука; применение в закрытой обуви подкладки из искусственных материалов; использованию искусственной подкладки в открытой обуви для детей ясельного возраста; наличие недопустимой открытой пяточной части в детской обуви для детей до 3 лет;

чулочно-носочные изделия детские – наличие недопустимых синтетических волокон в изделиях для новорожденных;

одежда детская – по показателям «гигроскопичность» и «воздухопроницаемость»; наличие недопустимых синтетических волокон в изделиях для новорожденных; наличие соединительных швов с обметыванием срезов, выполненных на изнаночную сторону в изделиях для новорожденных;

игрушки – превышение токсиколого-гигиенического показателя – индекса токсичности в наборах для творчества; наличие недопустимого поверхностного окрашивания и росписи игрушек-погремушек; по превышению эквивалентного и максимального уровня звука; по токсиколого-гигиеническому показателю безопасности — «индексу токсичности»; отсутствие защитных устройства на жестких деталях игрушки, что не исключает риск травмирования ребенка;

электротехническая продукция: необеспечение отсутствия недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, необеспечение необходимого уровня защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, необеспечение необходимого уровня изоляционной защиты и др.; реализация опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению;

мебель — по требованиям химической безопасности (отсутствие защитных и защитно-декоративных покрытий кромок изделий);

стеклоомывающие низкозамерзающие жидкости – по температуре кристаллизации, по содержанию метилового спирта; реализация опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению;

жидкость охлаждающие низкозамерзающие – по температуре начала кристаллизации; реализация опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению;

— по маркировке: информация для потребителя отсутствовала, предоставлена не в полном объеме или предоставлена недостоверная информация;

— отсутствовали документы о подтверждении соответствия.

В ходе проведенных проверок испытано в аккредитованных лабораториях 244 наименований продукции (электротехническая продукция, продукция легкой промышленности, пищевая продукция игрушки, стелоомывающие и охлаждающие жидкости, строительная продукция), в том числе 229 – импортного производства.

По результатам испытаний 142 (58,2 %) наименования продукции не соответствовали требованиям ТНПА, техТР ТС, в том числе 135 (59 %) – импортного производства.

По результатам государственного надзора приняты меры:

выданы предписания об организации изъятия из обращения 147 наименований продукции и 12 наименований продукции отечественного производства, запрещен ввоз и обращение 62 наименований импортной продукции, прекращено действие 46 сертификатов соответствия и 18 деклараций о соответствии;

запрещена реализации 128 наименований продукции в полном объеме, в том числе 1 наименование продукции импортного производства;

запрещена реализация 2132 партий продукции на сумму 325249,99 руб. (в том числе 1986 партий продукции импортного производства на сумму 198474,35 руб.);

выдано 417 предписаний (рекомендации) об устранении нарушений;

составлен 331 протокол об административном правонарушении (размер административного взыскания по рассмотренным протоколам составил 27176,91 руб.).

Для информирования всех заинтересованных на Интернет – сайте (аккаунтах инспекции Госстандарта в социальных сетях Facebook и Twitter) размещаются и постоянно обновляются информации о результатах госнадзора; в областных, городских и районных печатных и электронных СМИ опубликовано 127 статей о результатах надзорных мероприятий, в том числе о находившейся в обращении опасной продукции.

В 1 полугодии 2019 года инспекцией Госстандарта в рамках функционирования рабочих групп по противодействию обороту опасной и не соответствующей требованиям законодательства продукции, созданных при всех горрайполкомах области, направлены письма для проведения исследования (испытания) аналогов выпускаемой импортной продукции, поступающей на внутренний рынок, 15 предприятиям области (ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика», Дрогичинский район; Ивановское районное потребительское общество; Филиал ОАО «Берестейский пекарь» Лунинецкий хлебозовод; Филиал ОАО «Берестейский пекарь» Давид-Городокский хлебозавод; Филиал ОАО «Берестейский пекарь» Кобринский хлебозавод; СОАО «Беловежские сыры», г. Высокое; ОАО «Жабинковский сахарный завод», г. Жабинка; ОАО «Мирана», Брестский р-н; ОАО «Пружанский молочный комбинат», г. Пружаны; ОАО ««Малоритский консервно-овощесушильный комбинат», г. Малотита; ООО «Жестебаночный завод «ИНТЕРЛАК», г. Ляховичи; ЧУПП «Мебельная фабрика «Лагуна», г. Барановичи; ОАО «Ивацевичдрев», г. Ивацевичи; Филиал ОАО «Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод, г. Ганцевичи; ОАО «Березовский сыродельный комбинат», г. Береза), а также направлена информация о результатах госнадзора Пружанскому и Каменецкому райисполкомам и предложения о проведении системной работы по исследовательскому мониторингу и испытаниям поступающей на рынок районов импортной продукции, в том числе аналогичной выпускаемой предприятиями района.

По состоянию на 01.07.2019 предприятиями области проведены испытания 21 образца импортной продукции:

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» — испытан корм сухой для кошек «PRO-ХВОСТ» и корм сухой для кошек «DARLING», Россия;

ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат» — фруктовое пюре со злаками «Груша, малина, злаки», обогащенное витаминами С для детей с 6 месяцев (Испания);

ООО «Жестебаночный завод «ИНТЕРЛАК», г. Ляховичи — крышка закаточная I-82 производства ООО ИИ «АГРОКАП» (Украина);

ОАО «Бархим», г. Барановичи — средство для стирки жидкое «Ласка Усход и Свежесть», изготовитель ООО «Хенкель Русь» (Россия) и гель для стирки черных тканей VILOR, изготовитель ЗАО «Ступинский химический завод», Россия;

ОАО «Лунинецкий молочный завод» — йогурт для питания детей дошкольного и школьного возраста «Растишка», изготовитель Россия;

ОАО «ППТО «Полесье», г. Пинск — брюки для девочки;

Ивановское районное потребительское общество испытана продукция — Харчо «По грузински», изготовитель Россия, Ароматика бульон-приправа со вкусом курицы, изготовитель Россия;

ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов — мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта «Аладушкин» и «Выпекайка», Россия);

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» — сыр плавленый с беконом массовой долей жира в сухом веществе 45 %, ООО «Плавит» Россия, г. Калининград;

ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» — комплект постельного белья «Романс», изготовитель ООО «Негатекс», Россия;

ОАО «Березастройматериалы» — плитка керамическая глазурованная для полов «Lasselsberger», Германия, плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен производства «Tubadzin» Польша, плитка керамическая глазурованная для полов – керамического гранита GT-152 формата 400*400*9мм производства ООО «Самарский стройфарфор», Россия;

ОАО «Д-Эмбрейс», Ивацевичский р-н — подушка «Стандарт», ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика», Россия, г. Курск, подушка «Неженка», ООО «Щигровская перо-пуховая фабрика», Россия, г. Курск, подушка «Легкость», ООО «НПК Каригуз», Россия, подушка «Бруклин», ООО «Даргез-Ртищево», Россия.

По результатам испытаний нарушения установлены в 6 образцах импортной продукции:

комплект постельного белья «Романс», Россия не соответствовал по показателям «гигроскопичность» и «воздухонепроницаемость»;

брюки для девочки не соответствовали по составу сырья;

подушка «Стандарт», подушка «Неженка», подушка «Легкость», подушка «Бруклин», Россия не соответствовали по составу и массовой доле полуфабрикатов в наполнителе.

ОАО «Бархим» испытан 1 образец отечественной продукции – средство для стирки универсальное SANDAY, изготовитель ИПУП «Парфюмерно-косметическая фабрика «Солнца»). Нарушений не установлено.

По вопросам противодействия обороту опасной и несоответствующей требованиям законодательства продукции в 1 полугодии 2019 года инспекцией Госстандарта проведено 9 «круглых столов» и разъяснительная работа с субъектами хозяйствования и индивидуальными предпринимателями.

В мае 2019 года направлены письма 9 предприятиям концерна «Беллегпром» (ОАО «Ручайка», г. Кобрин, ОАО «Барановичская швейная фабрика», ПУП «Блик», г. Барановичи, УПП «Вердимар», г. Белоозерск и др.) с предложениями о проведении «круглых столов».

Вопрос по привлечению подведомственных предприятий к исследованию поступающей на внутренний рынок продукции поднимался и при проведении Дней качества (14.03.2019 в Пинским райисполкоме, 12.06.2019 в ОАО «Барановичский молочный комбинат», 13.06.2019 в Филиале ОАО «Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод).

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы области в 1 полугодии 2019 года мониторингом охвачено 364 субъекта хозяйствования, осуществляющих оборот промышленной группы товаров. В пределах компетенции нарушения требований санитарных норм и правил, технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза, в том числе при реализации продукции импортного производства, выявлены на 31 (8,52%) субъекте, 31 объекте.

Основные характерные нарушения: реализация товаров без маркировки или с несоответствующей информацией на маркировке сведениям в товаросопроводительных документах; реализации товаров без документов, удостоверяющих качество и безопасность.

В ходе проведения надзорных мероприятий проведен отбор и лабораторные испытания 249 образцов (проб) промышленной группы товаров, в том числе 218 импортного производства. Выявлено 26 проб несоответствующих требованиям ТНПА, в том числе 24 импортного производства.

В целом по нарушениям при реализации промышленной группы товаров вынесено 3 постановления по делу об административном правонарушении в отношении ответственных лиц, (общая сумма штрафов составила 280,5 руб.), выдано 10 предписаний/рекомендации об устранении нарушений, вынесено 19 предписаний об изъятии из обращения товаров в количестве 444 ед. (в т.ч. 23 ед. продукции предназначенной для детей и подростков), направлено 54 информации в органы власти, в заинтересованные службы 27 информаций.

За истекший период текущего года мониторингом охвачено 890 субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот пищевых продуктов и продовольственного сырья. Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлены на 652 (73,3%) субъектах, 1259 объектах, в том числе на 118 (9,4%) объектах выявлены нарушения при обороте пищевой продукции импортного производства.

Основные характерные нарушения: реализация продукции без маркировки или с несоответствующей информацией на маркировке сведениям в сопроводительных документах, реализации продукции с истекшими сроками годности, нарушения условий хранения, не выполнение в полном объеме производственного контроля и др.

В ходе проведения надзорных мероприятий проведен отбор и лабораторные испытания 870 проб пищевой продукции, в том числе 264 проб импортного производства. Выявлено 20 проб пищевой продукции, несоответствующих требованиям ТНПА, в том числе 6 – импортного производства.

По фактам выявленных нарушений вынесено 112 постановлений по делу об административном правонарушении в отношении ответственных, в том числе юридических лиц, общая сумма штрафов составила 38402,8руб., выдано 709 предписаний/рекомендаций об устранении нарушений, 25 предложений о приостановлении деятельности объектов, вынесено 268 предписаний об изъятии из обращения пищевой продукции общим весом 2988,944 кг (в т.ч. 92 предписания об изъятии из обращения пищевой продукции импортного производства общим весом 1187,926 кг), направлено 79 информаций в органы власти, передано одно дело в правоохранительные органы, в заинтересованные службы направлено 62 информации.

В территориальных центрах гигиены и эпидемиологии организована «горячая линия», при обращении на которую, заинтересованным лицам оказывается консультативная и методическая помощь с учетом упрощения условий для осуществления предпринимательской деятельности и исключения излишних требований, предъявляемых к объектам предпринимательства.

Органами регулирования торговлей горрайисполкомов, облисполкома работа по защите потребительского рынка от несоответствующей требованиям законодательства продукции продолжена в рамках профилактических и разъяснительных мер. Специалистами соответствующих подразделений проводятся мониторинги, обследования объектов торговли и общественного питания, в ходе которых рассматриваются вопросы соблюдения правил продажи, в их числе:

доведение до потребителя достоверной информации о товарах, их потребительских свойствах, сроках и условиях реализации товара, наличие документов, подтверждающих качество продукции, наличие маркировки на товаре и другие.

Так, в январе-июне 2019 года специалистами главного управления проведены мониторинги и обследования 228 объектов торговли и общественного питания в 15 регионах области по соблюдению законодательства в сфере торговли.

В рамках своих полномочий по вопросам качества продукции специалисты главного управления проверяли сроки реализации товаров, наличие и правильность маркировки, наличие документов, подтверждающих качество товара, записи в книгах замечаний и предложений о качестве товара, обследовали внешний вид продукции. По результатам мониторингов в адрес субъектов торговли направлена 81 рекомендация по устранению нарушений (недостатков), выявленных в ходе мониторинга

Также, специалистами главного управления в апреле, мае и июне 2019 года в ходе мониторинга торговых объектов в гг. Лунинец, Столин, Пинск, Ивацевичи изучена работа шести торговых объектов, реализующих товары легкой промышленности импортного производства по низким ценам. Выявлены нарушения правил торговли в части не доведения до покупателя обязательной информации, отсутствия на отдельных товарах полной маркировки согласно требованиям технических нормативных правовых актов, отсутствие информации о соответствии метрических, штихмассовых и дюймовых размеров обуви, а также невыполнение обязанности по наличию в торговых объектах отечественных товаров (несоблюдение ассортиментных перечней). Собственникам объектов, где в ходе мониторингов выявлены факты несоблюдения законодательства в сфере торговли, направлены рекомендации (6) по устранению недостатков (нарушений) с указанием сроков информирования управления.





По линии надзорной деятельности Брестского областного управления Госпромнадзора проведено 9 выборочных проверок, 11 мониторингов субъектов хозяйствования Брестской области в связи со смещением акцента с контрольной (надзорной) деятельности на профилактическую (предупредительную) деятельность.

В ходе проведения надзорных мероприятий нарушений требований технических регламентов не выявлено, что свидетельствует о высоком уровне соблюдения требований технических регламентов со стороны производителей потенциально опасных объектов и технических устройств, поднадзорных Госпромнадзору.

По состоянию на 01 июля 2019 года проведено 198 приемок потенциально опасных объектов (объектов систем газораспределения и газопотребления, пассажирских лифтов, грузоподъемных кранов). Опасная и несоответствующая требованиям технических регламентов продукция, технические устройства не выявлялись.

За этот же период принято под надзор 117 потенциально опасных объектов импортного производства (все подпадают под требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»). Таким образом, импортная составляющая в оборудовании, поднадзорном Госпромнадзору, по Брестскому региону является минимальной.

При осуществлении надзора за своевременным декларированием соответствия требованиям ТР ТС смонтированных лифтов до пуска их в эксплуатацию проведено 97 приемок пассажирских лифтов (принято 206 лифтов).

При этом все принимаемое в эксплуатацию оборудование соответствует требованиям технических регламентов, поэтому меры воздействия к работникам субъектов хозяйствования и к самим субъектам хозяйствования в ходе осуществления надзорных мероприятий не применялись.

Информация от министерств, концернов, Брестского облисполкома, горрайисполкомов Брестской области о поступлениях на внутренний рынок импортной продукции, не соответствующей заявленным характеристикам и требованиям безопасности, установленным законодательством Республики Беларусь, в Брестское областное управление Госпромнадзора не поступала.

Факты неоднократной реализации опасной и несоответствующей требованиям законодательства импортной продукции по субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим розничную (оптовую) торговлю, Брестским областным управлением Госпромнадзора не выявлялись.

Учреждением «Брестское областное управление МЧС» в рамках проведения работы по противодействию обороту опасной и не соответствующей требованиям продукции, за 1 полугодие 2019 года на территории Брестской области выявлено 5 фактов реализации и применения продукции, не соответствующей требованиям ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность». В целях обеспечения оперативного обмена информацией и принятия мер по пресечению оборота опасной и не соответствующей требованиям продукции о всех выявленных фактах проинформированы территориальные инспекции Госстандарта.

Органами внутренних дел Брестской области в ходе проведения контрольных мероприятий за истекший период 2019 года выявлено 32 факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности физическими лицами, связанной с реализацией товаров. По делам административного производства изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму более 487,103 тыс. руб., обращено в доход государства на сумму более 189,512 тыс. руб.

Брестской таможней в ходе проводимой работы по противодействию обороту опасной и несоответствующей продукции за отчетный период пресечен ввоз товаров несоответствующих требованиям законодательства:

82 факта незаконного ввоза одежды и обуви на сумму 222926 руб.;

26 фактов незаконного ввоза пиротехнических изделий (975 единиц) на сумму 488 руб.;

451 факт незаконного ввоза алкогольной продукции на сумму 22021 руб.;

34 факта незаконного ввоза семян овощных культур на общую сумму 25976 руб.;

6 фактов незаконного ввоза саженцев плодовых культур и декоративных растений на сумму 1045 руб.;

40 фактов незаконного ввоза мясных изделий (325,44 кг.) на сумму 2531 руб.;

92 факта незаконного ввоза моющих средств общего назначения на сумму 11561 руб.;

27 фактов незаконного ввоза инсектицидных средств для защиты растений на сумму 2507 руб.

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой был предотвращен незаконный ввоз товаров: «бытовая техника» в количестве 83 единицы общей стоимостью 61235 руб., керамические и фарфоровые изделия, предметы искусства, в количестве 702 единицы общей стоимостью 26249 руб. В результате проведенных оперативных мероприятий данные группы товаров были изъяты.

05.07.2019 в Брестском облисполкоме проведено заседание областной комиссии по противодействию обороту опасной и несоответствующей требованиям законодательства продукции (далее – областная комиссия), на котором рассмотрены вопросы:

об оценке ситуации в регионе, итогах работы областной комиссии за 1 полугодие 2019 года по вопросу оборота опасной и несоответствующей требованиям законодательства продукции;

о принятых в 1 полугодии 2019 года мерах, направленных на защиту внутреннего рынка Республики Беларусь от некачественной импортной продукции, в том числе кабельно-проводниковой и светодиодной.

о применении во 2 полугодии 2019 года в организациях рекомендаций по проведению входного контроля кабельно-проводниковой продукции в форме лабораторных (инструментальных) испытаний;

об алгоритме действий по прослеживанию запрещенной к ввозу и реализации опасной продукции и продукции без документов о подтверждении соответствия по результатам надзорных мероприятий у субъектов предпринимательской деятельности с целью исключения ее из дальнейшего обращения и реализации.

Начальник Брестской областной

инспекции Госстандарта Г.А.Кашалов

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