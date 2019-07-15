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Китайская Hongqi начала продажи своего одноклассника BMW X5 и Audi Q7
Источник материала: Tut.by
Китайский концерн FAW у себя на родине объявил о выводе на рынок нового полноразмерного кроссовера премиум-бренда Hongqi. Напомним, что
Первая информация о
Создан HS7 на оригинальной платформе, хотя прежде сообщалось о том, что кроссовер разделит архитектуру с седаном H7 на базе модели Toyota Crown. Среди оснащения для новинки заявлены пневмоподвеска, светодиодные фары, 19- или 20-дюймовые колесные диски, а также богатая отделка салона, в том числе деревянными вставками и натуральной кожей.
В «базе» — виртуальная панель приборов и медиасистема с 10-дюймовым экраном, за доплату доступны панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, система кругового обзора, отдельные экраны для седоков заднего ряда, адаптивный круиз-контроль и функция автоматического торможения.
Силовой агрегат HS7 — сблокированный с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin трехлитровый турбо-V6, развивающий 337 лошадиных сил и 445 Нм крутящего момента. Первую «сотню» он позволит набирать «паркетнику» за 7,8 секунды. По умолчанию кроссовер оснащен полноприводной трансмиссией с муфтой подключения передней оси.
У китайских дилеров HS7 появится этим летом, цены будут начинаться от 350 тысяч юаней (около 50 900 долларов в пересчете).
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Китайский концерн FAW у себя на родине объявил о скором выводе на рынок нового полноразмерного кроссовера Hongqi HS7.
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