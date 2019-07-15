Китайская Hongqi начала продажи своего одноклассника BMW X5 и Audi Q7

Источник материала: Tut.by

Китайский концерн FAW у себя на родине объявил о выводе на рынок нового полноразмерного кроссовера премиум-бренда Hongqi. Напомним, что над будущими моделями этой марки теперь трудится бывший главный дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор.





Первая информация о Hongqi HS7 появилась еще осенью прошлого года. Напомним, что модели под этой марки управленцы из FAW адресуют состоятельным китайским клиентам, а в случае с HS7 создатели машины говорят о рыночном конкуренте немецким кроссоверам Audi Q7 и BMW X5. И не в последнюю очередь в расчет брались габаритные размеры — в длину HS7 5035 мм, колесная база растянулась без малого на 3 м.





Создан HS7 на оригинальной платформе, хотя прежде сообщалось о том, что кроссовер разделит архитектуру с седаном H7 на базе модели Toyota Crown. Среди оснащения для новинки заявлены пневмоподвеска, светодиодные фары, 19- или 20-дюймовые колесные диски, а также богатая отделка салона, в том числе деревянными вставками и натуральной кожей.





В «базе» — виртуальная панель приборов и медиасистема с 10-дюймовым экраном, за доплату доступны панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, система кругового обзора, отдельные экраны для седоков заднего ряда, адаптивный круиз-контроль и функция автоматического торможения.





Силовой агрегат HS7 — сблокированный с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin трехлитровый турбо-V6, развивающий 337 лошадиных сил и 445 Нм крутящего момента. Первую «сотню» он позволит набирать «паркетнику» за 7,8 секунды. По умолчанию кроссовер оснащен полноприводной трансмиссией с муфтой подключения передней оси.





У китайских дилеров HS7 появится этим летом, цены будут начинаться от 350 тысяч юаней (около 50 900 долларов в пересчете).