Источник материала: Новости Хотимска

История любого народа полна загадок и противоречий и всегда вопросов больше, чем ответов.

Так, например, вопрос о возможности существования на Земле великанов (исполинов, гигантов) наука относит к области легенд и мифов. Однако, как справедливо заметил крупнейший российский историк Георгий Вернадский: «… Следы древней исторической основы могут легко быть обнаружены под мифологическим покровом».

Тайны великанов в истории, вопрос о возможном существовании великанов не так прост, как кажется на первый взгляд. Согласно концепции мировой истории знаменитого вавилонянина Бероса, Земля в доисторические, допотопные времена была населена гигантами, сосуществовавшими с человечеством. Собственно, о том же повествует ветхозаветная «Книга Бытия».

Знаменитый библейский сюжет: Давид и Голиаф

В уже «послепотопное» время сведения о великанах стали поступать со всех концов света. Авторы древнейших, имеющих давность в тысячи лет, материалов, живущих на разных континентах, при разных культурах и религиях, сообщают почти одно и то же.

Их следы продолжают находить и ныне. В Южной Америке, в районе реки Окованго, при раскопках древних поселений были обнаружены необычайно большие топоры и скребки, принадлежавшие многометровым исполинам. Аналогичный бронзовый топор выставлен в коллекции Исторического общества США. Его длина — более одного метра, ширина — полметра, а вес – сто пятьдесят килограмм. Возраст топора оценивается в 49 млн. лет.

В Южной Африке, в провинции Трансвааль, в 1912-м году фермер обнаружил на скале след гигантской стопы человека. Ее размер составляет 1,3 м. в длину и 76 см. в ширину. След представляет точную копию левой ноги человека. Отпечаток настолько четкий, что видно даже проступившую грязь между пальцами, словно след оставлен на мягкой глине, затвердевшей под лучами жаркого африканского солнца. Точно такой же отпечаток, но уже правой ноги, находится на острове Цейлон. Знаменитый арабский путешественник XIV-го века ибн Баттута, посетивший Цейлон, описал этот след. «У меня было одно лишь желание посетить святую стопу Адама». На Цейлоне есть известный Адамов пик, на вершине которого высится черная скала. Именно на ней и находится «отпечаток стопы нашего отца Адама». Ибн Баттута определил его размеры: длина стопы — 1,5 м. при ширине около 80 см. Ученые потом установили рост исполина — 10,2 м.

Сравнительные размеры скелетов человека и «великана»





В 1930-м году вблизи Басарста в Австралии старатели на разработках яшмы часто находили окаменелые отпечатки огромных человеческих ног. Расу гигантских людей, останки которых были найдены в Австралии, антропологи назвали мегантропусами. Рост этих людей составлял от 210 до 365 сантиметров. Мегантропусы схожи с гигантопитеками, останки которых обнаружены в Китае. Судя по найденным фрагментам челюстей и множеству зубов, рост китайских гигантов составлял от 3 до 3,5 метра, а вес 400 килограммов.

Антропологическая экспедиция, специально исследовавшая этот район в 1985-м году на предмет наличия останков мегантропусов, проводила раскопки на глубине до трех метров от поверхности земли. Австралийские исследователи нашли помимо прочего окаменевший коренной зуб высотой 67 и шириной 42 миллиметра. Владелец зуба должен

был иметь рост по крайней мере 7,5 метра, а вес 370 килограммов! Углеводородный анализ определил возраст находок, составивший девять миллионов лет.

В 1979-м году в Мегалонг Вэлли в Голубых горах местные жители нашли огромный торчащий над поверхностью ручья камень, на котором виднелся отпечаток части огромной стопы с пятью пальцами. Поперечный размер пальцев составлял семнадцать сантиметров. Если бы отпечаток сохранился полностью, то имел бы 60-сантиметровую длину. Отсюда следует, что отпечаток оставил человек шестиметрового роста.

В начале ХХ века британские палеонтологи в пустыне Гоби (Южная Монголия) в горной породе примерно 45-миллионнолетней давности обнаружили окаменелый скелет человекообразного существа с необычным строением тела. У него были длинные руки, рост — 15 м. при длине нижних конечностей порядка семи метров.



В одной из старинных книг, озаглавленной «История и античность», хранящейся ныне в библиотеке Оксфордского университета, есть отчет о находке гигантского скелета, сделанной в средние века в Камберленде. Речь идет о гиганте, который «зарыт в землю на глубину четырех ярдов и находится в полном военном облачении. Его меч и боевой топор покоятся рядом с ним. Длина скелета 4,5 ярда (4 метра), а зубы великана измеряются в 6,5 дюйма (17 сантиметров)»

В 1936-м году немецкий палеонтолог и антрополог Ларсон Коль нашел скелеты гигантских людей на берегу озера Элайзи в Центральной Африке. Двенадцать мужчин, захороненных в братской могиле, имели при жизни рост от 350 до 375 сантиметров. Любопытно, что их черепа имели скошенные подбородки и по два ряда верхних и нижних зубов.

Есть свидетельства, что в период Второй мировой войны на территории Польши во время захоронения расстрелянных был найден окаменелый череп высотой 55 сантиметров, то есть почти в три раза больше, чем у современного взрослого человека. Гигант, которому принадлежал череп, имел очень пропорциональные черты и рост не менее 3,5 метра.

Иван Сандерсон, известный зоолог с мировым именем, однажды поделился любопытной историей о полученном им от некоего Алана Макшира письме. Автор письма в 1950-м году работал бульдозеристом на строительстве дороги на Аляске и сообщал, что рабочие обнаружили в одном из могильных холмов два огромных окаменелых черепа, позвонки и кости ног. Высота черепов достигала 58 см, а ширина 30 сантиметров. Древние гиганты располагали двойным рядом зубов и непропорционально плоскими головами. Позвонки, так же как и черепа, имели размер в три раза больший, чем у современного человека. Длина костей голени составляла от 150 до 180 сантиметров.





… В месте захоронения найдены также таблички с письменами, которые были подвергнуты дешифровке индийскими учёными. Согласно расшифрованным текстам, скелет принадлежит одному из великанов, порождённых Брахмой (Сварогом) на заре человечества для того, чтобы поддерживать порядок в человеческом обществе, не допуская войн среди людей. Такие великаны были очень высокими и сильными, могли обхватить руками ствол дерева и вырвать его с корнем.

Древняя мифология гласит о том, что гены таких великанов нёс в себе один из братьев Пандавов — сын Бхимы. Однако впоследствии, великаны. которые были наделены особой силой, обратились против древних Богов и развязали с ними воину. Поэтому великаны были уничтожены Богом Шивой. Команда (Индийский дивизион) верит, что им удалось найти одного из таких великанов. Правительство Индии засекретило находку и запретило доступ на территорию раскопок всем, кроме членов . Об истинном размере найденного великана можно понять, сравнив на фотографии размеры скелета и археологов>.

Для суетного цивилизованного мира эта находка, по всей видимости, явилась очередной кратковременной сенсацией, о которой он через несколько дней, наверняка, забыл.

Но для нас — это чрезвычайно важное подтверждение летописной истинности Древних Вед, в том числе и Ведических Пророчеств о начале Рассвета Сварожьего — новой эпохи в развитии человечества, которая вступит в свои права с 2012 года. Невежественные фанатики кликушествуют о , но ведающие люди знают, что на самом деле с 2012 года наступит для тёмной и для светлой части человечества. В Ведическом Звездоведении (астрологии) этот период, который, начиная с 2012 года, продлится 10 тысяч лет, называется в Ночь Сварога (Кали Югу), длительность которой составляет 432 тысячи лет, из которых мы прожили всего лишь 5 000.

Предоставляемые нам 10 тысяч лет можно рассматривать, как период, в течение которого у нас есть возможность сдать на этой планете и вознестись в высшие миры — — миры Слави, где пребывают наши Предки, взрастившие свои Дивьи (Деваконические) тела. Особо талантливые ученики Небесной школы духовного самосовершенствования могут удостоиться вознесения в миры Прави — в Сваргу Пречистую, где пребывают Боги и Предки, взрастившие свои Тела Света, во главе со Сварогомъ (Брахмой) — Прародителем всей материальной Вселенной. Ну, а не сдавшие экзамены за время 10 тысяч лет, останутся здесь на второй срок (432 000 — 5 000 — 10 000 = 417 000 лет), которого им, наверняка, должно хватить.





Именно поэтому Вышний Бог Сварог (Брахма), явив миру указанную находку, даёт понять тем, кто на это способен, что все древние легенды и пророчества, изложенные в Священных Ведических Писаниях — не вымысел, а Правда.

Даже в обычных русских народных сказках, которые, как мы неоднократно упоминали, являются былью, постоянно встречаются такие герои, как Святогор, Добрыня, Усыня, Горыня, Вернигора, Вертигора, Валигор, Дубыня, Валидуб, Вырвидуб, Дубодёр, Запривода. Сами сказки повествуют нам о том, что эти герои действительно были великанами и могли с корнем вырывать огромные дубы, однако, имели нрав добрый, покладистый и применяли свою мощь только для благих дел, либо в сражении с силами тьмы, защищая добро и справедливость. Заметьте, об этом говорят и таблички, найденные в обнаруженном в Индии захоронении.





Напомним, что Индия была одной из провинций Великой Славяно-Арийской Державы, территория которой охватывала всю планету Земля. В соответствии с летописями, хранящимися у Православных Староверов, существовали земельные вотчины, дарованные нашими Предками народам с жёлтым, красным и чёрным цветами кожи, но и они входили в состав названной Державы на правах, сравнимых с современным понятием . Да и сами Предки, в соответствии с теми же летописями, имели рост от 2,5 до 4,5 метров, который для современного человека выглядит весьма внушительно.

Кто-то может возразить: ?

Тогда перечислим всё по порядку.

Во-первых, в предыдущих публикациях дано достаточно выдержек из Ведических Писаний и летописей православных Староверов, свидетельствующих о духовном, культурном и научно-техническом могуществе наших Предков. Они владели ясновидением, яснослышанием, воздухоплаванием, способностями переносить своё сознание вместе с телом из плоти и другими предметами (или без таковых) в иные пространства, миры и времена, посещали своих родственников, живущих на других планетах в иных звёздных мирах, как с помощью Врат Междумирья, так и с помощью космических кораблей (Вайтман и Вайтмар). Нужно только не полениться прочесть эти статьи.

Во-вторых, мы готовы привести дополнительные доказательства.

На основании собранной информации по геохронологии американский учёный Р. Фэйрбридж, а за ним и другие учёные составили график возможного изменения уровня Мирового океана. Около 25-30 тысяч лет назад, благодаря начавшемуся оледенению планеты, уровень Мирового океана опустился на 100 метров. В течении почти 10 000 лет он медленно повышался и около 15.000 лет назад поднялся сразу на 20 метров. Наконец, около 7 000 лет назад уровень океана скачкообразно поднялся ещё на 6 метров и остаётся на этой отметке до сих пор. Учёные сделали вывод о том, что все три изменения уровня Мирового океана связаны с эколого-климатическими катастрофами, которые описаны в мифах, преданиях и легендах различных народов. Последние два подъёма, обусловлены всемирными потопами, а первый — огненным бедствием.

В 1965 году итальянский учёный Колоссимо обобщил данные всех известных тогда археологических экспедиций и древних письменных источников. Он сделал вывод, что в прошлом Земля была ареной военных действий с применением ядерного оружия. Есть ли этому выводу подтверждение в Ведах? Да. Об этом прямо говорится в , , . Об этом свидетельствуют и , изданные Православными Староверами в Омском издательстве в 2000-2003 г.г. Да и не только в Ведах.

В индейцев Майя, в Библии, у Арваков, у индейцев племени Чироки и у некоторых других народов — везде описывается оружие, очень напоминающее ядерное. Вот как действует оружие Брахмы согласно : . Следы термического воздействия были обнаружены не только экспедицией Рериха в пустыне Гоби, но и другими учёными-исследователями на Ближнем Востоке, в библейских городах Содоме и Гоморре, в Европе (например, в Стоунхендже), в Африке, Азии, Северной и Южной Америке. Во всех тех местах, где сейчас находятся пустыни, полупустыни и полубезжизненные пространства, 30 тысяч лет назад полыхал пожар, охвативший почти 70 миллионов квадратных километров площади континентов (70% всей суши Земли). Есть ли этому научные подтверждения? Да.



В океане углекислого газа, оказывается, в 60 раз больше, чем в атмосфере, а в речной воде его содержание такое же, как и в атмосфере. Если подсчитать всё количество углекислого газа, которое выделено было вулканами за последние 25.000 лет, то содержание его в океане увеличилось бы не более, чем на 15 % (в 0,15 раза), но никак не в 60 (т.е. 6.000%). Учёные считают, что на Земле был колоссальный пожар, и образовавшийся углекислый газ был в Мировой океан. Расчёты показали: чтобы получить такое количество СО2, нужно сжечь углерода в 20.000 раз больше, чем находится в нашей современной биосфере. Кроме того, если бы выделилась из такой огромной биосферы вся вода, то уровень Мирового океана поднялся бы на 70 метров, но как раз такое же количество воды находится в полярных шапках полюсов Земли. Это потрясающее совпадение не оставляет никаких сомнений, что вся эта вода раньше текла в организмах животных и растений погибшей биосферы. Получалось, что древняя биосфера по массе была действительно больше нашей в 20.000 раз.

Именно поэтому на Земле остались такие огромные древние русла рек, которые в десятки и сотни раз больше современных, а в пустыне Гоби сохранились грандиозные высохшие водные системы. Сейчас рек таких размеров уже нет. По древним берегам полноводных рек росли многоярусные леса, в которых водились мастодонты, мегатерии, глиптодонты, саблезубые тигры, огромные пещерные медведи и другие гиганты. Даже всем известная свинья (кабан) того периода имела размеры современного носорога. Расчёты показывают, что при таких размерах биосферы атмосферное давление должно составлять 8-9 атмосфер.





Современные учёные измерили давление в пузырьках воздуха, образованных в янтаре — окаменевшей смоле деревьев. И оно оказалось равным 8 атмосферам, а содержание кислорода в воздухе 28%! Стало понятно, почему страусы и пингвины вдруг разучились летать. Ведь гигантские птицы могут летать только в плотной атмосфере, а когда она стала разряжённой, они вынуждены были передвигаться только по земле. При такой плотности атмосферы воздушная стихия была основательно освоена жизнью, и полёт был обычным явлением. Русское слово имеет древнее происхождение и означает, что в воздухе при такой плотности можно плавать, как в воде. Многим людям снятся сны, в которых они летают. При этом их движения напоминают не взмахи крыльев птицы, а плавание человека в воде. Это проявление глубинной памяти об удивительной способности наших Предков.

Остатки реликтовых лесов — это огромные секвойи, достигающие 70 м., эвкалипты по 150 м. высотой, которые ещё совсем недавно были широко распространены по всей Земле (современный лес имеет высоту не более 15-20 м.). Сейчас 70% территории Земли представляют из себя пустыни, полупустыни и слабо заселённые жизнью пространства. Получается, что биосфера в 20 000 раз больше современной располагалась ранее на нашей планете именно в этих местах.

Плотный воздух более теплопроводен, поэтому субтропический климат распространялся от экватора до северного и южного полюсов, где не было ледяного панциря и было тепло. Реальность того, что Антарктида была свободна ото льда, подтвердила американская экспедиция адмирала Бейерда в 1946-47 годах, выловившая на дне океана около Антарктиды образцы тинистых отложений. Такие отложения — свидетельство того, что 10-12 тысяч лет до нашей эры (таков возраст этих отложений) по Антарктиде текли реки. На это же указывают и обнаруженные на этом материке замёрзшие деревья. На картах 16 века Пири Рейса и Оронтуса Финнеуса, нанесена Антарктида, открытая официально лишь в 18 веке, причём она изображена свободной ото льдов. Как считает большинство исследователей, эти карты перерисованы с древних источников, хранившихся в Александрийской библиотеке (окончательно сожжённой лишь в 7 веке нашей эры), и на них воспроизведена поверхность Земли, какой она была 12 000 лет назад.



Большая плотность атмосферы позволяла людям не только осваивать воздухоплавание, но и жить высоко в горах, где давление воздуха снижалось до одной атмосферы. Поэтому, безжизненный теперь древний индейский город Тиахуанако, выстроенный на высоте 5 000 метров, некогда действительно был обитаем. После ядерных взрывов, выбросивших воздух в космос, давление упало с восьми до одной атмосферы на равнине и до 0,3 на высоте 5 000 метров, поэтому там сейчас жить невозможно.

У японцев существует национальная традиция, они под колпаком с разряжённым воздухом выращивают на подоконниках деревья (дубы, берёзы и т.д.), которые, вырастая, имеют размер травы. Вот объяснение того, что многие деревья после катастрофы стали травами. А растительные гиганты, имевшие размеры от 150 до 1.000 метров высоты, или полностью вымерли, или уменьшили размеры до 15-20 метров.

На Земле сохранилось ещё одно доказательство мощности древней биосферы. Из существующих видов почв самыми плодородными считаются желтозём, краснозём и чернозём. Первые две почвы встречаются в тропиках и субтропиках, последняя — в средней полосе. Обычная толщина плодородного слоя — 20 сантиметров, иногда метр, совсем редко нескольких метров. Как показал наш соотечественник В.В.Докучаев, почва — это живой организм, благодаря которому существует современная биосфера. Однако повсеместно на Земле обнаруживаются огромные залежи красных и жёлтых глин (реже серых), из которых водами потопа вымыты органические остатки. В прошлом эти глины были краснозёмом и желтозёмом. Многометровый слой древних почв некогда давал силу не только нашим былинным Витязям, но и мощной биосфере, к настоящему времени полностью исчезнувшей. У деревьев длина корня относится к стволу как 1:20, поэтому при толщине слоя почвы 20-30 метров, каковой встречается в залежах глины, деревья могли достигать 400-1200 метров высоты. Соответственно плоды таких деревьев были от нескольких десятков до нескольких сотен килограммов, а ползучие растения, такие как арбуз, дыня, тыква — до нескольких тонн.

Гигантизм большинства современных видов животных прошлой биосферы подтверждён палеонтологическими находками, в соответствии с которыми даже обычный кабан был величиной с носорога.

Теперь о людях и великанах того периода: во всех древних письменных источниках, дошедших до нас: в Ведах , Авесте, Эдде, Библии, китайских и тибетских хрониках — везде сообщается о великанах. Даже в ассирийских клинописных глиняных табличках, говорится о великане Издубаре, который возвышался над всеми остальными людьми, как кедр над кустарником.

Тибетский монах Трумпа свидетельствует, что при очередном посвящении его привели в подземный монастырь, где были забальзамированы два тела — женщины и мужчины ростом 5 и 6 метров соответственно. Чарлз Форт сообщает о гигантских скелетах людей, которые официальная до сих пор не желает признать подлинными.

Зная это, легко понять назначение мегалитических строений, например, менгиров, дольменов, террасе Беальбека, и т.д. Это была не прихоть, просто рост древних людей не позволял возводить сооружения меньших размеров.





В афганской деревушке недалеко от города Кабула сохранилось 5 каменных фигур: одна нормального роста, другая 6 метров, третья 18, четвёртая 38 метров и последняя 54 метра. Местные жители не знают о предназначении этих статуй и высказывают предположение, что это стражи, защищающие их деревню. Из древнерусской былины о Святогоре мы узнаём, что он был размером с гору, так что Илья Муромец, которого он посадил в карман, размещался у него на ладони. Само древнерусское слово происходит от слова , то есть событие уже происшедшее и исключающее какие-либо фантазии. Илья Муромец — историческое лицо. Он жил во времена князя Владимира, крестившего Русь. Его могилу, которая находится в Киеве, совсем недавно учёные вскрывали для изучения останков. Значит, Святогор — это не вымысел, и он имел рост, судя по былине, около 50 метров. Святогор говорил по-русски, защищал русскую землю и был Пращуром русского народа. Поскольку у большинства народов взаимоотношения с великанами не складывались, то наши Предки оказались практически единственным народом, получившим древние знания от таких Пращуров, как Святогор, Усыня, Добрыня и других великанов.

Продолжительность жизни у наших Предков была необычайно велика. Такая продолжительность жизни была обусловлена наличием у великанов акципетального роста, т.е. роста, не прекращающегося на протяжении всей жизни (у современного человека он тоже вызывается при определённых видах регулярных чисток организма).

Учёные биологи и геронтологи давно определили, что в период роста и развития организма человека или животного старческие изменения отсутствуют. Формирование роста человека заканчивается к 18 годам и до 25 лет (т.е. за 7 лет) человек вырастает не более чем на 1,0-1,5 см. Можно вычислить, что при акципетальном росте человек за 1 000 лет вырастет на 140-220 см. Таким образом, наши Предки имели рост три-четыре метра (1,6 + 2,2 =3,8 м), только потому что жили почти тысячу лет.

Второй халдейский царь, процарствовавший 10 800 лет, имел рост: 1,4 х 10,8 + 1,6 = 16 метров, а первый царь, процарствовавший 36 000 лет, должен был иметь рост значительно больше: 1,4х36+1,6 = 52 метра.

Поэтому статуя в 54 метра, обнаруженная в деревне близ Кабула — это натуральный рост исчезнувшего народа великанов. Вторая статуя 18 метров — это рост атлантов. Православные Староверы называют их народом Ант Лани — Страны Антов. Если разделить эту цифру на 1,4 метра (увеличение роста за 1.000 лет), то получим средний возраст атлантов: 18м-2м= 16 м. Третья статуя 6 метров — это рост наших Предков примерно 5-7 тысяч лет тому назад.

Именно к этому времени можно отнести древнерусское выражение: . Сажень — это древняя мера, равная 2 м. 13 см. Исходя из гониометрии человеческого тела при двухметровом размахе плеч, рост человека должен составлять 6 метров (так как плечи и рост у мужчин соотносятся, как 1:3). Шестиметровая статуя символизирует гиперборейскую (Да’Арийскую) культуру, которая просуществовала чуть больше 4 000 лет. И, наконец, четвёртая статуя — это рост людей нашей современной цивилизации, с продолжительностью жизни уже менее 100 лет.

Родившийся ребёнок в три раза меньше нормального роста человека. Если после падения давления в атмосфере с 8-ми до 1-й атмосферы шло вырождение роста, то естественна такая последовательность: с 54 метров люди уменьшились до 18 метров, с 18 до 6, а с 6 до 2, т.е. всё время рост сокращался в три раза.

Жили великаны по 50-100 тысяч лет и их численность, в соответствии с была 33 миллиона. После их гибели в результате ядерной войны, великанов оставалось всего несколько десятков тысяч. Где же тогда размещались их города? Согласно Ведическим Священным Писаниям, великаны имели три Небесных города: золотой, серебряный и железный, а остальные города у них находились под землёй.

Именно поэтому на Земле не обнаруживается их следов. Нет ни культурного слоя, ни захоронений, ни большого количества материальных остатков. Вся жизнь великанов проходила или под землёй (где до сих пор спелеологи находят много интересного), или в летающих городах.

На поверхности Земли были только храмы со священными рощами и тотемными животными, научные станции (в основном, биологические и астрологические), космодромы, подобные тому, какой остался в пустыне Наска (Южная Америка), фруктовые сады и очень немного земли было распахано под пашню.

Сейчас становится понятным, почему по всей территории планеты вырыты тысяче километровые тоннели, которые были обнаружены на Алтае, Урале, Тянь-Шане, Кавказе, Сахаре, Гоби, в Северной и Южной Америке. Один из таких тоннелей соединяет Марокко с Испанией. Великаны использовали их для всевозможных нужд своей жизнедеятельности наряду с Вайтманами и Вайтмарами (Небесными городами).

Однако, что же всё-таки произошло и почему они вымерли? Какова была причина ядерного бедствия на Земле? Кто были нападавшие и оборонявшиеся? На чьей стороне сражались люди?

Кто одержал победу? Благодаря кому или чему? Что говорится об этом в Священных Ведических Писаниях наших Предков?

В сказаниях и легендах почти всех народов Земли есть упоминания о людях огромного телосложения – великанах. На то, что когда-то на Земле жили люди, рост которых был намного выше, чем у современного человека, указывает множество фактов. Это, в частности, археологические находки: письменные свидетельства древности, сохранившиеся до наших дней сооружения, поражающие своими размерами, которые несовместимы с физическими возможностями современного человека.

В разных частях мира можно отыскать такие странные циклопические постройки. Одна из самых удивительных строений – Баальбекская терраса в Ливане.

Её грандиозность подчёркивается величиной камней, из которых она сложена.

В Баальбеке лежит самый большой на свете обработанный камень. Его древнее название – Гайяр эль-Кибли, что означает «Камень Юга». Объём камня – 433 м3, вес – 1300 или даже 2000 тонн. По расчётам инженера О. Коломийчука, для того чтобы сдвинуть этот каменный блок с места, необходимы единовременные усилия 60 тысяч человек!

В северо-западном углу террасы и сегодня можно увидеть три необыкновенно большие плиты. Это знаменитые блоки трилитона (троекамня). Объём каждого из них составляет более 300 кубометров, а вес – около 800 тонн.

Кто, кроме гигантов, мог транспортировать и обработать такие махины?

В Египте, в храме фараона Хефрена находится блок весом в 500 тонн. В Греции сохранились крепостные стены Тиринфа, толщина которых достигает 20 метров, а вес камней в кладке – 125 тонн.

Бригада гигантов, возможно, участвовала в строительстве египетских и мексиканских пирамид, Стоунхенджа и устанавливала на берегу острова Пасхи около 500 огромных каменных истуканов – скульптур высотой до 8 метров и весом до 50 тонн, которые были высечены из вулканических пород, перевезены на расстояние в несколько десятков километров и воздвигнуты вдоль берега острова.

В Центральной Америке в джунглях Коста-Рики разбросаны гигантские каменные сферы под названием Лас Болас Грандес – попадаются такие, которые весят по 16 тонн и достигают в диаметре 2,5 метра.

Рассказы о великанах

В самых различных источниках есть много документальных сведений о великанах. Приведём некоторые из них.

В Южной Африке на реке Окованго аборигены рассказывают о живших в прошлом в этих местах гигантах. В одной из их легенд говорится, что «гиганты были наделены невероятной силой. Одной рукой они перегораживали течение рек. Их голоса были такими громкими, что доносились из одного селения в другое. Когда кто-нибудь из великанов кашлял, птиц словно ветром сдувало.

На охоте они проходили за день сотни километров, а убитых слонов и гиппопотамов легко вскидывали на плечи и относили домой. Их оружием были луки, изготовленные из стволов пальм. Даже земля носила их с трудом».

А инкские легенды рассказывают, что во времена царствования Инки XII Аятарко Кусо со стороны океана на громадных камышовых плотах в страну прибыли люди столь огромного роста, что даже самый высокий индеец доставал им только до колен. Их волосы ниспадали на плечи, а лица были безбороды.

Некоторые из них носили шкуры животных, другие ходили полностью обнажёнными. Продвигаясь по побережью, они опустошали страну – ведь каждый из них съедал за раз больше, чем могли съесть 50 человек!

На одной из глинобитных табличек древнего Вавилона говорится, что все астрономические знания жрецы Вавилонского государства получили от живших в Южной Азии великанов ростом свыше 4 метров.

Ибн Фадлан, арабский путешественник, живший тысячу лет назад, видел шестиметровый скелет человека, который ему показали подданные хазарского царя. Скелет того же размера, будучи в Швейцарии в музее города Люцерна, видели русские писатели-классики Тургенев и Короленко. Им рассказали, будто эти громадные кости были обнаружены в 1577 году в горной пещере врачом Феликсом Платнером.

Только четырёх- или шестиметровые гиганты были не самые гигантские. Завоёвывая Америку, испанцы якобы обнаружили в одном из храмов ацтеков скелет ростом аж в 20 метров. Это уже масштаб исполинов. Испанцы послали его в подарок Папе Римскому. А некий Уитни, служивший в начале XIX века главным археологом при правительстве США, обследовал череп диаметром два метра. Его нашли в одной из шахт штата Огайо.

Очевидными свидетельствами существования великанов являются отпечатки их огромных стоп. Самый известный из них расположен в Южной Африке. Его нашёл местный фермер Стоффел Кётци в начале прошлого века. В почти вертикальную стенку на глубину примерно в 12 сантиметров впечатан «след левой ноги». Его длина – 1 метр 28 сантиметров. Есть мнение, что обладатель огромного роста наступил, когда порода была мягкой. Потом она застыла, превратилась в гранит и встала вертикально из-за геологических процессов.

Удивляет одно: почему гигантские человеческие кости не выставлены ни в одном музее мира? Единственный ответ, который дают некоторые учёные, – мол, специально попрятали уникальные находки, иначе теория эволюции Дарвина окончательно рухнула бы и пришлось бы менять взгляды на всю историю человечества и его появления на земле.

История Ислама свидетельствует, что…

…многие пророки Всевышнего Аллаха были великанами. Известно, что пророку Нуху ковчег помогал строить великан по имени Уджа.

Адиты – племя потомков пророка Нуха. Они были самыми высокими и сильными людьми на земле. Но они, забыв Создателя, начали поклоняться идолам, и проявились среди них нечестие и грехи, переходящие всякие границы. Вот как передаётся история племени Ад в книге досточтимого шейха Саида-афанди «История пророков»: «Самый низкий из них был ростом в шестьдесят локтей, и достигали они зрелости только после ста лет.

Возглавлял их тиран по имени Джалиджан ростом в сто локтей. Он так притеснял людей, что они уже отчаялись увидеть от него что-либо другое. В их племени кто-то умирал лишь раз в сто лет – настолько долго жили эти исполины.

Чтобы наставить в вере племя Ад, к ним был послан пророк Худ, но они отвергли его призывы. Ослушавшись Худа, горделивые жители племени Ад не обрели счастья. Они думали, что избавятся от наказаний, надеясь на то, что потомство их многочисленно, а тела огромны и сильны, и были уверены, что никто не сможет их победить. Сколько бы Худ ни наставлял их, они отвергали его и забрасывали камнями. Так прошло семьдесят лет, но их заблуждение только усиливалось. Тогда Худ попросил Аллаха, чтобы женщины их стали бесплодными и численность их уменьшилась. В этот год не родился у них ни один ребёнок. Так они увидели воочию, что мольба Худа принята. Когда и это чудо не подействовало на несчастное племя из-за их безрассудства, Всемогущий послал им засуху, и семь лет не было дождя. От голода погибла половина племени.

В то время у всех, уверовавших и неверных, кого коснулись беды и несчастья, была традиция: отправляться в Мекку и там просить у Аллаха избавления. И в племени Ад тоже собралась группа людей, которых отправили в Мекку просить о дожде.

Они увидели в небе три облака – красное, белое и чёрное. Голос свыше им посоветовал выбрать любое из трёх, и они, подумав, что чёрная туча означает дождь, выбрали её, ибо они шли просить о дожде. После этого чёрная туча полетела в Йемен.

Племя Ад очень обрадовалось, увидя эту тучу, но на неправедных, возжелавших дождя, могуществом Аллаха был ниспослан ветер. Беспрерывно семь ночей и восемь дней бушевал ураган, который вырывал деревья с корнями, разрушал жилища, и не осталось никого, кто мог бы устоять на ногах. Сделав жизнь невыносимой и не умерщвляя их, Аллах наказал великанов каменным дождём. Они оказались между жизнью и смертью, муки их были нестерпимы. Правоверные каждый день слышали их стоны из-под груд камней.

Ветер, явившийся бедою для народа Ад, не причинил вреда людям, уверовавшим в Худа. В то время как идолопоклонники переносили столько мук и страданий, правоверные, находящиеся среди них, уцелели.

Из всего племени Ад в живых не осталось никого, кроме людей, отправленных в Мекку.

В возрасте 150 лет в местности Джабаль Ахкаф Худ перешёл в мир иной».

Примечательно, что летом 2006 года в Саудовской Аравии был обнаружен человеческий скелет, превышающий в длину 10 м. По мнению археологов и исламских учёных, останки могли принадлежать представителю племени Ад, упоминаемому в Коране.

Почему ж мы обмельчали?

Доктор Карл Бом считает, что в далёком прошлом природные условия благоприятствовали усиленному росту человека, а потом они резко изменились, и люди «измельчали».

«Оптимальное генетическое развитие, – говорит Бом, – это когда всё заложенное в ДНК организма развивается полностью за счёт благоприятных атмосферных условий». По его мнению, до Всемирного потопа озоновый слой был гораздо толще, а после от него осталась лишь одна седьмая часть. Уменьшение озонового слоя привело к ослаблению защиты от солнечной радиации, что отразилось и на растениях, и на животных, и, естественно, на человеке.