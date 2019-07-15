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В Америке прошел долларовый дождь

16.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Долларовые купюры буквально свалились с неба на проезжающие по шоссе I-285 в округе Декалб (штат Джорджия, США) автомобили. Очевидцы утверждают, что это было похоже на настоящий денежный дождь или же на осенний листопад в ветреную погоду, сообщил региональный телеканал WSB TV Atlanta.

Купюры различного достоинства высыпались из инкассаторского автомобиля, у которого неожиданно распахнулась боковая дверь. Деньги поднялись в воздух и затем попадали вниз. Они покрыли несколько километров шоссе. По оценкам инкассаторов, разлетелось около $600 тыс.

Проезжающие водители припарковали свои автомобили и вместе с пассажирами стали собирать купюры.

Однако полицейские попросили граждан вернуть все найденные деньги.

По меньшей мере шесть человек уже сдали деньги полиции.

 
 
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Долларовые купюры буквально свалились с неба на проезжающие по шоссе I-285 в округе Декалб (штат Джорджия, США) автомобили. Очевидцы утверждают, что это было похоже на...
 
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