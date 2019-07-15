В Ивацевичском районе микроавтобус протаранил фуру на скорости 100 км/ч

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 июля около восьми утра в Ивацевичском районе микроавтобус протаранил ехавшую впереди фуру.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 38-летний житель российского города Грозный за рулём Ford Transit двигался по трассе М1 в сторону Бреста. На 176 км водитель отвлёкся от управления и на скорости около 100 км/ч врезался в ехавший впереди MAN, которым управлял 33-летний житель Минска.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В аварии травмы получил 41-летний пассажир микроавтобуса, пострадавший был госпитализирован.

На прошлой неделе в Речице нетрезвый мужчина на Audi врезался в автомобиль ГАИ.