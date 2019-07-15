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В Ивацевичском районе микроавтобус протаранил фуру на скорости 100 км/ч
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 июля около восьми утра в Ивацевичском районе микроавтобус протаранил ехавшую впереди фуру.
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В аварии травмы получил 41-летний пассажир микроавтобуса, пострадавший был госпитализирован.
На прошлой неделе в Речице нетрезвый мужчина на Audi врезался в автомобиль ГАИ.
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Новости Беларуси. 14 июля около восьми утра в Ивацевичском районе микроавтобус протаранил ехавшую впереди фуру. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома,...
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