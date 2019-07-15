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В Ивацевичском районе микроавтобус протаранил фуру на скорости 100 км/ч

16.07.2019 13:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 июля около восьми утра в Ивацевичском районе микроавтобус протаранил ехавшую впереди фуру.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 38-летний житель российского города Грозный за рулём Ford Transit двигался по трассе М1 в сторону Бреста. На 176 км водитель отвлёкся от управления и на скорости около 100 км/ч врезался в ехавший впереди MAN, которым управлял 33-летний житель Минска.

В Ивацевичском районе микроавтобус протаранил фуру на скорости 100 км/ч
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В аварии травмы получил 41-летний пассажир микроавтобуса, пострадавший был госпитализирован.

На прошлой неделе в Речице нетрезвый мужчина на Audi врезался в автомобиль ГАИ.

Машины получили механические повреждения – здесь подробности.

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 14 июля около восьми утра в Ивацевичском районе микроавтобус протаранил ехавшую впереди фуру. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома,...
 
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