ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ликвидатор аварии на ЧАЭС покончил с собой, досмотрев сериал «Чернобыль»

16.07.2019 18:31 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Герой-ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС покончил с собой. Это произошло после того, как он досмотрел сериал «Чернобыль». Об этом сообщает Daily Mail.

61-летнего ликвидатора звали Нагашибай Жусупов, он жил в казахском городе Актобе. Жусупов был одним из первых солдат-запасников, мобилизованных в качестве ликвидаторов. Он работал в четвертом блоке ЧАЭС, рядом с горящим реактором. Позже правительство отказалось предоставить ему одну из квартир, в очереди за которой мужчина стоял больше десяти лет. С 1997 года Жусупов с женой и детьми жил в нищете, в тесной комнате общежития. Кроме того, после катастрофы здоровье мужчины резко ухудшилось: он страдал сильными головными болями.

Его дочь Гаухар рассказала, что накануне смерти отец досмотрел сериал «Чернобыль», что, с ее слов, пробудило в нем болезненные воспоминания о своей жертве. Родственники и друзья считают, что это стало последней каплей. Будучи подавленным и считая себя обманутым государством, месяц назад он спрыгнул с крыши пятиэтажного здания. 

Читайте по теме: «Все, кто нас спасает, погибнут». Где правда и вымысел «Чернобыля» – говорят создатели сериала и беларусы, которые всё это помнят

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герой-ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС покончил с собой. Это произошло после того, как он досмотрел сериал «Чернобыль». Об этом сообщает Daily Mail. 61-летнего...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске печатают 4,5 тонны жировок в месяц. Перейти на электронные теперь можно онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика