Ликвидатор аварии на ЧАЭС покончил с собой, досмотрев сериал «Чернобыль»

Источник материала: KYKY

Герой-ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС покончил с собой. Это произошло после того, как он досмотрел сериал «Чернобыль». Об этом сообщает Daily Mail.

61-летнего ликвидатора звали Нагашибай Жусупов, он жил в казахском городе Актобе. Жусупов был одним из первых солдат-запасников, мобилизованных в качестве ликвидаторов. Он работал в четвертом блоке ЧАЭС, рядом с горящим реактором. Позже правительство отказалось предоставить ему одну из квартир, в очереди за которой мужчина стоял больше десяти лет. С 1997 года Жусупов с женой и детьми жил в нищете, в тесной комнате общежития. Кроме того, после катастрофы здоровье мужчины резко ухудшилось: он страдал сильными головными болями.

Его дочь Гаухар рассказала, что накануне смерти отец досмотрел сериал «Чернобыль», что, с ее слов, пробудило в нем болезненные воспоминания о своей жертве. Родственники и друзья считают, что это стало последней каплей. Будучи подавленным и считая себя обманутым государством, месяц назад он спрыгнул с крыши пятиэтажного здания.