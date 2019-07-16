Под Минском задержали наркозакладчика-рекордсмена и 10 его клиентов

Как сообщает МВД, парень работал очень быстро — за день успевал сделать около сотни закладок на территории Минского и Смолевичского районов, в основном по 1 грамму. В тайниках оперативники нашли около 9,8 граммов опасного психотропа мефедрона и 100 граммов марихуаны. Дома у молодого человека нашли материалы для фасовки и электронные весы. Он объяснил, что продавал наркотики через интернет-магазин.





Против минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК РБ, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он помещен в ИВС.





Оперативники после задержания дилера продолжили устанавливать места сделанных им закладок и в ходе работы задержали еще 10 человек, которые приехали забрать свои дозы. Они объяснили, что купили наркотики для себя через интернет-магазин.





Против потребителей также возбуждены уголовные дела — по первой части статьи 328. Им грозит до пяти лет заключения.