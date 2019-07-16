С августа из Пинска в Минск можно будет доехать на межрегиональном поезде бизнес-класса PESA

Источник материала: Виртуальный Брест

Поезд будет с Wi-Fi, розетками для зарядки мобильников и кофемашиной в вагоне.





Фото с сайта Белорусской железной дороги

Белорусская железная дорога готовит свой ответ маршрутчикам. Из Пинска и Лунинца до Минска можно будет добраться быстрее и с комфортом.

В социальных сетях пинчане давно обсуждают в возможность появления дополнительного поезда между Пинском и Минском. В отдельных группах проводят голосования на эту тему. Появилась информация, что поезд пустят уже в этом году, сейчас он проходит обкатку.

За комментарием Медиа-Полесье обратилось к начальнику железнодорожной станции Пинск Сергею Цынгалёву:

- Да, это действительно так. В настоящее время проходит обкатка нового шестивагонного дизель-поезда. Планируется, что межрегиональный поезд бизнес-класса сообщением Пинск - Минск начнёт курсировать на линии в августе этого года.

Подробная информация о графике движения, стоимости билетов появится ближе к августу.

В поезде будет 311 стационарных мест для сидения, в том числе 25 мест первого класса. Все места обеспечены индивидуальными розетками для подзарядки гаджетов. Также в дизель-поезде установлено оборудование для обеспечения доступа к беспроводному интернету по системе Wi-Fi и к бортовому медиа-серверу.





Конструкционная скорость движения поезда — 140 км/ч. Просторный салон, мягкие кресла с индивидуальными регулировками положения спинки кресла и подлокотников, информационная аудио- и видеосистема для пассажиров.

В салоне имеется многофункциональная зона для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупным багажом.





В каждом вагоне установлена система кондиционирования воздуха, предусмотрено устройство тепловых завес входных дверей, препятствующее поступлению холодного воздуха снаружи и выходу теплого воздуха из салонов. Пониженный пол и двери, оборудованные выдвижными ступеньками, делают процесс посадки пассажиров максимально быстрым и удобным.





Для посадки и высадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями предусмотрены откидные трапы. В поезде установлено четыре туалетных комплекса вакуумного типа, один из них приспособлен для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также оборудован пеленальный столик.





Поезд дополнительно оборудован кофемашиной, бойлером с водой, холодильниками и купе для проводника.