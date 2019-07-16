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Дневник «Славянского базара в Витебске» от 16 июля 2019
17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Наступил пятый день Славянского базара-2019. На сцене Летнего амфитеатра началась подготовка к церемонии закрытия конкурса эстрадной песни. Несмотря на то, что фестиваль завершается, Витебск продолжает жить праздниками, ведь еще несколько дней в городе будут идти концерты. Подробнее – в нашем дневнике.
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Фестиваль готовится к своему завершению.
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