Дневник «Славянского базара в Витебске» от 16 июля 2019

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наступил пятый день Славянского базара-2019. На сцене Летнего амфитеатра началась подготовка к церемонии закрытия конкурса эстрадной песни. Несмотря на то, что фестиваль завершается, Витебск продолжает жить праздниками, ведь еще несколько дней в городе будут идти концерты. Подробнее – в нашем дневнике.