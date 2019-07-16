Представители областной и районной власти встретились с коллективом ОАО «Мазоловское»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В рамках Дня животновода на молочно-товарном комплексе «Мазолово» были рассмотрены результаты работы хозяйства в животноводстве за июнь 2019 года. Пообщаться с коллективом, подвести итоги работы, обозначить точки роста на МТК открытого акционерного общества «Мазоловское» приехали представители областной и районной власти.

▪ Представители областной и районной власти пообщались с коллективом молочно-товарного комплекса «Мазолово». Фото Михаила Букинича.

Специалисты хозяйства отмечают, что на ферме «Мазолово» проведена большая работа. Она даёт хороший результат. Сейчас здесь получают 80% молока сортом экстра. На МТК работает слаженный коллектив — 17 человек. Они обслуживают 422 коровы. За отчётный период валовой надой молока в физическом весе — 107 484 кг. Реализовано продукта на 64 337, 41 руб. Как заметил заместитель председателя райисполкома Игорь Мельников, люди понимают, что за произведённый качественный продукт получат достойную заработную плату.

Действительно, должный подход к работе, молоко высокого качества дают возможность оператору машинного дое-ния заработать 700 рублей и более. В целом по хозяйству реализация молока сортом экстра составляет 35%. Руководство и специалисты ОАО делают всё для того, чтобы результат и опыт, полученный на ферме «Мазолово», распространить и на другие.

— Желание и возможности у коллектива хозяйства есть, — отметил заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодёжи облисполкома Олег Пищенко. — Важно избавиться от субъективных причин, мешающих получать качественную продукцию и максимально обходить объективные.

Он поинтересовался у работников МТК, на должном ли уровне руководство хозяйства решает их проблемы, слышит предложения по улучшению условий труда. Было отмечено, что вопросы в этом направлении решаются. От человеческого фактора, как отметила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Наталья Бискуп, зависит многое: и производственные показатели, и благоустройство.

Кстати, на территории фермы, в сараях чисто, в комнате отдыха — вполне уютно. Значит, здесь работают неравнодушные люди.

Михаил БУКИНИЧ.