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В Беларуси после переписи населения могут пересмотреть административно-территориальное деление

17.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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После переписи населения административно-территориальное деление Беларуси может быть пересмотрено. Об этом сообщил журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой во время VI Форума регионов Беларуси и России.

В Беларуси после переписи населения могут пересмотреть административно-территориальное деление
«С прошлого года в стране очень серьезно начала подниматься тема нашего регионального развития. Парламентарии получили задание, пока предварительное, посмотреть вплоть до административно-территориального деления республики, которое в последний раз было зафиксировано в 1960-х годах и сегодня с учетом развития, урбанизации, демографии, миграции, естественно, нуждается в определенных корректировках. Здесь мы в первую очередь ждем результатов переписи населения, которая состоится в конце года», — сказал Дмитрий Крутой.

В вопросе регионального развития особое внимание будет уделено городам с населением свыше 80 тыс. человек.

«Мы должны предложить особый преференциальный пакет, посмотреть, как эти территории будут развиваться», — отметил руководитель ведомства. Министерство экономики, по его словам, также плотно работает с районами с тяжелым социально-экономическим положением. «Орша у нас пилот — есть указ, есть программа. Мы очень внимательно все это ежемесячно мониторим, и где-то осенью у Президента состоится большое совещание по рассмотрению этих вопросов. Таких территорий по методикам и показателям у нас выделено около тридцати, поэтому мы будем смотреть, что для них можно предложить», — заметил Дмитрий Крутой.

Он рассказал, что в Беларуси изучали опыт других стран по развитию небольших городов — нет универсального рецепта, каждое государство идет своим путем. «Мы изучали опыт стран Евросоюза: Великобритании, Германии, скандинавских стран. Каждая страна по-своему решает проблему территорий, где экономическое развитие отстает от среднего», — сказал министр.

По информации БелТА.

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