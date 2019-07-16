Что строят в Станьково: поля фильтрации, которые не пахнут и смогут ли тут работать станьковцы?

Источник материала: Новости Дзержинска

Портал stankovo.by пообщался с исполнительным директором ООО «ЛВЛ Эволюшн», Глебом Беловым, чья компания в настоящее время строит в Станьково завод по производству детского питания. При подготовке к встрече были дополнительно собраны вопросы, которые интересуют станьковцев.

– Глеб, спасибо за возможность подробнее узнать о заводе, строящемся у нас в Станьково. У меня с собой вопросы, волнующие станьковцев. Обширный блок касается экологии. Как будут утилизироваться отходы? Где будут располагаться поля инфильтрации? Каким образом будет контролироваться соблюдение норм, влияющих на экологию?

– Экология, безусловно, очень важный вопрос, волнующий не только станьковцев. Наша компания создана специально для строительства завода по производству детского питания в населенном пункте Станьково. Немаловажный факт, что все владельцы и руководство нашей компании являются гражданами Республики Беларусь. У всех у нас есть дети, уезжать никуда мы не планируем, поэтому вопросы экологии важны и для нас.

Итак, как же будут утилизироваться отходы? Дело в том, что порядок утилизации отходов достаточно жестко регламентирован законодательством и согласуется с соответствующими компетентными органами. В частности, разработанная для нашего предприятия инструкция, утверждена ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов». Это объемный документ, где очень подробно расписан порядок обращения со всеми видами отходов. Рассмотрим все виды отходов нашего завода.

Образующиеся твердые отходы, будут собираться на специальной площадке на территории завода в специальных контейнерах, затем согласно договору со специализированной организацией по определенному графику они будут вывозиться.





– То есть, отходы мяса и рыбы будут также какое-то время, ожидая вывоза, находиться в контейнерах, источая характерный неприятный запах?

– Ни в коем случае! Речь шла только о твердых отходах, а отходы мясо-, рыбопереработки будут накапливаться в специальной морозильной камере, откуда в замороженном виде и будут вывозиться. Дальнейшую их утилизацию мы видим в заключении договора с каким-либо приютом бездомных животных, зоопарком или питомником. Как правило, подобные организации охотно на это идут.

– Глеб, вы хотите сказать, что характерного для мясокомбинатов неприятного запаха ваш завод создавать не будет?

– Именно так! Как вы выразились, характерный неприятный запах образуется на мясоперерабатывающих комбинатах по различным причинам, в том числе из-за большого объема перерабатываемого мяса. Соответственно, при этом образуется большое количество отходов, которое накладно хранить должным образом. Мы же, во-первых, не будем осуществлять убой, а будем работать на подготовленном полуфабрикате. Во-вторых, количество отходов будет не значительное и мы можем себе позволить хранить этот вид отходов именно в замороженном виде. К тому же объемы мясо-, рыбопереработки у нас планируются не значительные, в основном, мы будем выпускать овощные и фруктовые консервы.

Еще один специфический вид отходов нашего завода – это металлические бочки, остающиеся от различного сырья и полуфабрикатов. С ними все просто: бочки будут прессоваться и сдаваться на металлом в специализированное предприятие. Возможна также реализация этой использованной тары населению по символической цене, поскольку все равно они будут утилизироваться.

Значительная часть отходов – это картон, всевозможные коробки, листы, прокладываемые между стеклянными банками и т.д. Тут тоже все просто: картон будет сдаваться на макулатуру.

Остается еще один вид отходов – это стоки, образующиеся при мойке производственного оборудования и хозяйственно-бытовые стоки.













– Видимо, мы подошли к вопросу полей инфильтраци, собственно, из-за них начался наш диалог в сети. В настоящее время то, что можно в интернете о них прочитать в той же Википедии, не может не настораживать. Некие озера, где вода впитывается в землю, а остатки загрязнений остаются на поверхности, источая зловоние. Такая перспектива ждет станьковцев рядом с заводом?

– Утилизация стоков, действительно, будет происходить посредством полей инфильтрации. Однако совершенно иным образом, чем вы себе представляете! Забегая вперед, скажу, что окна моего кабинета будут выходить непосредственно на место, где располагаются поля инфильтрации.

Обо всем по порядку. По проекту у нас предусмотрено два типа канализации: ливневая и производственная (хозяйственно-бытовая).

Ливневая собирает все ливневые стоки, пропускает через нефте-пескоотделитель и отправляет их на систему инфильтрации.

– Всегда ли ливневка оборудуется так же, т.е. не только собирает и отводит стоки, но и фильтрует их?

– Зачастую, ливневые стоки просто сливаются в городскую канализацию. В нашем случае использование фильтров – своего рода ноухау для аналогичных предприятий, т.к. у нас нет возможности сбрасывать стоки в городской коллектор.

– А производственные стоки тоже фильруются?

– С отходами, образующимися в процессе мойки производственного оборудования и хозяйственно-бытовыми стоками, все гораздо сложнее. Сначала такие стоки подаются в буферную емкость для усреднения химических показателей. Далее, с целью снижения концентраций азота, фосфора и органических соединений, сточные воды проходят биологическую очистку. Биологическая очистка сточных вод осуществляется в биореакторе. Там в процессе жизнедеятельности активного ила происходит окисление органических соединений. Следующий этап очистки – дезинфекция. Стоки проходят окончательное обеззараживание, проходя через ультрафиолетовую лампу. Степень очистки после этого этапа уже достигает 95%-97%.

И только после этих этапов очистки, стоки будут подаваться в инфильтрационные поля. Данные поля будут находиться в непосредственной близости к заводу, причем под землей. На схеме можно видеть парковку рядом с заводом, вот именно под этой автостоянкой будут поля инфильтрации. Это специальная система труб с фильтрами, проложенная под землей, где проходит очистка стоков и слив их в почву через геотекстиль. Фирма-поставщик этого инфильтрационного оборудования гарантирует степень очистки на данном этапе до 99%. Как видите, степень очень высокая, а характерные неприятные запахи просто исключены. Хочу здесь также добавить, что все очистные сооружения, закупаемые нами для завода, поставляются ведущими европейскими фирмами-производителями, все это оборудование сертифицировано в Евросоюзе. Доля его стоимости от общего размера инвестиций составляет порядка 5%, что достаточно немало, если учесть насколько высокотехнологичное производственное оборудование нами закупается.

– Да, действительно, согласно имеющихся у вас документов, степень очистки достаточно высокая. Но не получится ли так, что как только завод будет запущен, все эти меры просто останутся на бумаге? Ведь это очень дорогое «удовольствие»: картриджи для химической очистки, заправка биореакторов, обслуживание и т.д., дешевле же ничего из этого не закупать и не использовать?

– Вы имеете в виду, что мы получим все разрешения, пройдет открытие завода, мы перережем ленточку, уедет пресса, и все перечисленные меры просто не будут выполняться?

Со всей ответственностью заверяю вас, такого не произойдет. Во-первых, я как директор, не допущу подобного, мне просто совесть не позволит сделать такое. Во-вторых, внимание контролирующих организаций различного уровня. Мы частная компания, и внимание к нам как Республиканских органов, так и органов местного уровня будет постоянно велико. Поверьте, попасть под штрафные или иные санкции, которые могут иметь достаточно серьезные последствия, нам очень не хотелось бы. В-третьих, какая-либо «экономия» на отдельных этапах очистки или сразу на всех этапах повлечет выход из строя очистных сооружений или их дорогостоящее техническое обслуживание. Что потребует незапланированной остановки производства, а это уже гораздо дороже, чем их надлежащая эксплуатация.













– Глеб, насколько я понимаю, с «экологическими» вопросами мы закончили. То, что я увидел и услышал, убеждает, что экологических проблем завод станьковцам не доставит.

Но есть еще серия вопросов, волнующих жителей Станьково. Какова перспектива трудоустройства на завод, какие будут востребованы специальности и какие заработные платы ожидаются у работников завода в Станьково?

– Это очень важные вопросы, я со всей откровенностью готов на них ответить. На сегодняшний день нами подобраны работники на большинство ключевых руководящих должностей.

На руководителей среднего звена и на рабочий персонал мы пока подбор не проводили. Тот факт, что человек проживает в Станьково или где-то поблизости, безусловно, является конкурентным преимуществом. Мы готовы рассмотреть местных жителей абсолютно на любые вакансии. Теперь о том, какие это будут вакансии.

В первую очередь, нам понадобятся операторы производственных линий. Операторы, те люди, которые работают на оборудовании. Оборудование у нас дорогое и очень сложное, специалистов, которые бы могли на нем работать, в Беларуси нет. Поэтому кого бы мы ни приняли на работу, нам придется человека обучать, полноценное обучение оператора линии занимает два-три месяца.

Помимо производства у нас будет сырьевой склад и будет склад готовой продукции – здесь нам понадобятся грузчики. На роль грузчиков мы готовы принять любого, кто по состоянию здоровья готов выполнять эту работу.

Идем дальше, очень нужны будут слесари-наладчики и КИПовцы, которые смогли бы обслуживать производственное оборудование, автоматику и электрические схемы оборудования. Кстати, иногда очень успешно в этих специалистов переквалифицируются автослесари.

Очень важная часть – это производственная лаборатория. В лаборатории понадобятся микробиологи и технологи.

Понадобятся операторы газовой котельной, без них никуда. И, конечно, обслуживающий персонал. По рабочим специальностям, пожалуй, все.

Кроме этого, нам нужны будут мастера, т.е. руководители среднего звена, на эту роль хорошо бы подошли бывшие военные, которые имеют опыт руководящей работы.

Даже, некоторые из ключевых руководящих должностей на сегодня подобраны не все. В частности, у нас пока нет главного энергетика.

– То есть, у станьковцев есть реальная перспектива быть трудоустроенными на заводе!

– Да, это так, никаких ограничений для жителей Станьково у нас нет, и если так получится, что все необходимые вакансии мы укомплектуем из местных, а это порядка 120-ти работников, мы будем только рады, нам это удобно и даже выгодно.

По поводу размера заработной платы. Сегодня не существует пока штатного расписания завода, чтобы говорить о конкретных цифрах. Перед утверждением штатного расписания мы проведем анализ, возьмем данные о средней зарплате по Дзержинскому району. Размер заработной платы будет не ниже среднего точно, но и неоправданно его повышать мы не станем, по той причине, что мы пока находимся на первоначальной стадии и должны быть экономными.

– Глеб, в уже распространенной информации был указан срок запуска завода – 2020 год, а когда вы планируете набор персонала?

Прием работников мы планируем весной 2020 года, но нужно понимать, что формирование коллектива будет не одномоментным. Сначала мы наберем одну смену, отладим технологический процесс, выйдем на определенную производительность, затем будем расширять коллектив.

Далее все будет зависеть от самих работников, от их личных и профессиональных качеств. Если вдруг человек окажется недостаточно дисциплинирован, то обстоятельство, что он проживает поблизости, не будет решающим, все должны это понимать.

– Глеб, спасибо за подробные ответы, уверен, теперь непонятных моментов в связи с появлением в Станьково вашего завода стало гораздо меньше. Если же, что-то осталось невыясненным, сможем ли мы обратиться к вам еще раз?

– Конечно, мы достаточно открыты и всегда готовы к диалогу!





Источник: stankovo.by

Автор: Дмитрий Трегулов