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Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов: «Мы не «поговорить», мы за то, чтобы чего-то добиться»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не вместо, а вместе – это унифицированный посыл всех форумов регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особенности шестого – углубление гуманитарных связей, создание региональных кластеров, увеличение туристического потока. Лучшей союзной площадки пока просто нет.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:
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Новости Беларуси. Не вместо, а вместе – это унифицированный посыл всех форумов регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенности шестого –...
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