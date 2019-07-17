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Создатели World of Tanks проведут в Минске фестиваль «День танкиста»
18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Создатели известной компьютерной игры World of Tanks проведут в Минске фестиваль «День танкиста» 15 сентября, передает телеканал «МИР 24».
В прошлом году фестиваль посетили около 200 тысяч человек. В этот раз организаторы намерены установить новый рекорд.
Ну и, конечно, организаторы обещают устроить масштабные виртуальные сражения. На фестивале будет работать отдельная игровая зона на 100 компьютеров.
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В этом году организаторы объединились с другим известным фестивалем WG Fest, который проводился в Москве.
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