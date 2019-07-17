Создатели World of Tanks проведут в Минске фестиваль «День танкиста»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создатели известной компьютерной игры World of Tanks проведут в Минске фестиваль «День танкиста» 15 сентября, передает телеканал «МИР 24».



В этом году организаторы объединились с другим известным фестивалем WG Fest, который проводился в Москве. На территории в сто гектаров в минском Парке Победы развернутся площадки с интерактивными развлечениями, зонами отдыха, аттракционами и мастер-классами. Также выступят звезды шоу-бизнеса.

В прошлом году фестиваль посетили около 200 тысяч человек. В этот раз организаторы намерены установить новый рекорд.

«С каждым годом стараемся работать над улучшением каждой из зон. Мы понимаем, что каждый год к нам приходит гораздо больше людей. Причем люди абсолютно разных возрастов. Поэтому у нас мероприятия носят характер 0+. То есть мы ждем всех: от самых маленьких до самых старых. У нас будут отдельные зоны для мам, чтобы им было комфортно с детьми. Будет гигантское количество фуд-кортов», – рассказал менеджер по организации мероприятий Максим Грачев.

Ну и, конечно, организаторы обещают устроить масштабные виртуальные сражения. На фестивале будет работать отдельная игровая зона на 100 компьютеров.

