Автомобилисты собирают подписи, чтобы разрешить поворот вправо на красный

Источник материала: Виртуальный Брест

Недавно в сети появилась петиция «Уступи всем, и можно направо». Автомобилисты просят МВД РБ установить на всех светофорах страны, регулирующих движение на перекрестках, новый знак около красного сигнала — «стрелка вправо». Он будет разрешать постоянное движение вправо при условии пропуска. Насколько рационально это предложение?





В тексте петиции сказано : «Такое решение, которое не противоречит ПДД , позволит значительно разгрузить перекрестки в городах, уменьшить заторы на дорогах, сократить время передвижения по городу на личном и общественном транспорте». По предположению авторов петиции, установка «стрелки вправо» сократит на 10% трату бензина, а пробки — на 15%.

Авторы просят обратить внимание на опыт других стран: США, Канады, Германии и Украины. Там уже разрешен поворот направо на красный свет, если это не создает помех другим участникам дорожного движения. Так, в России до 2020 года проходит эксперимент с введением знака «Уступи всем, и можно направо».

Однако в Екатеринбурге водители оказались недовольны таким решением, таблички демонтировали, отмечал Znak.com. Кроме того, от табличек отказывается и Литва, их признали небезопасными и мешающими внедрению современных способов организации движения. «С 1 ноября вступят в силу новые сочетания сигналов светофора, — пишет Delfi. — В тех случаях, когда на светофоре есть дополнительная секция поворота направо с загорающейся стрелкой, водители смогут поворачивать и тогда, когда она не горит, если есть такая возможность, при условии пропуска пешеходов и велосипедистов».

Позиция белорусской ГАИ , озвученная ранее: во всех местах, где возможно такое решение, оно уже реализовано с помощью допсекций светофора (загорающихся стрелок). А знак около красного сигнала «стрелка вправо» во многих случаях не позволит безопасно перейти дорогу пешеходам.