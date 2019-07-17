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Автомобилисты собирают подписи, чтобы разрешить поворот вправо на красный
18.07.2019 07:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Недавно в сети появилась петиция «Уступи всем, и можно направо». Автомобилисты просят МВД РБ установить на всех светофорах страны, регулирующих движение на перекрестках, новый знак около красного сигнала — «стрелка вправо». Он будет разрешать постоянное движение вправо при условии пропуска. Насколько рационально это предложение?
В тексте петиции
Авторы просят обратить внимание на опыт других стран: США, Канады, Германии и Украины. Там уже разрешен поворот направо на красный свет, если это не создает помех другим участникам дорожного движения. Так, в России до 2020 года проходит эксперимент с введением знака «Уступи всем, и можно направо».
Однако в Екатеринбурге водители оказались недовольны таким решением, таблички демонтировали,
Позиция белорусской
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Недавно в сети появилась петиция «Уступи всем, и можно направо». Автомобилисты просят МВД РБ установить на всех светофорах страны, регулирующих движение на...
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