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«Всегда в центре внимания должен быть человек»: ключевые темы второго дня VI Форума регионов Беларуси и России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Центром важных для Беларуси и России событий в эти дни стал Санкт-Петербург. Город на Неве принимает VI Форум регионов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 июля в пленарном заседании, как ожидается, примут участие президенты. Ну а 17-го Александр Лукашенко и Владимир Путин провели неформальную встречу и посетили Валаамский монастырь, место паломничества для тысяч людей.
Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
Расстояние в тысячи километров между регионами форум сокращает на дистанцию рукопожатия между губернаторами. Торговые связи объединяют Беларусь с 70 субъектами России. Большая часть из них сотрудничает с Брестской областью. На этом форуме новые соглашения должны укрепить традиционные связи с Московской, Иркутской и Ленинградской областями. Следующая встреча – на праздновании тысячелетия Бреста.
Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
От форума до форума товарооборот увеличивается: пятый в Могилеве вообще поднял планку в два раза, но эти цифры могли бы быть лучше. И причина не только в разном понимании интеграции в столицах. В регионах надо решать провинциальные болезни. Из-за регионального протекционизма не видят даже пользы от инновационного сотрудничества.
Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы обменяемся своими знаниями, опытом. Я думаю, выработаем какие-то подходы, которые позволят помочь в решении этих проблем, которые известны. Мы говорим об интеграции, мы все едины в этом. Но очень важны механизмы, как это делать.
В интеграции нелегкий период – кулуарные темы звучат с высоких трибун Таврического дворца и из уст высоких чиновников. Если у российских функционеров ностальгия по советскому прошлому и амбиции евразийского масштаба, ты белорусская позиция – работа ради людей, а не идей.
Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Сначала надо наполнить конкретными делами экономическую интеграцию двойки, потом уже ЕАЭС. Пока «пятерку» ставить рано. «Отличниками» интеграции могут стать бизнесмены. На пятом форуме в Могилеве договорились о создании общего российско-белорусского совета деловых кругов. В Петербурге – первая такая встреча. В город на Неве собрались все акулы белорусского бизнеса. Мы открыты к работе и для инвестиций.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Конечно, есть и другие проблемы, будем обсуждать их. И недобросовестную конкуренцию, и ограничение по госзакупкам, и отсутствие общей промышленной политики. Здесь надо искать возможности, чтобы, даже не имея этой общей промышленной политики, работать сегодня. Поддерживать те сборочные производства, которые, к сожалению, пока, открываясь в Российской Федерации, не попадают под субсидирование, льготные условия, а работают как иностранные предприятия.
Подписано более 10 соглашений – неплохое начало для интеграционного Делового совета. В своих портфелях партнеры увезли контракты на сумму 120 миллионов долларов. Самый весомый у БелАЗа – 50 миллионов. Учитывая большую локализацию с российскими предприятиями, от создания общего двигателя до роботизированных самосвалов, сейчас новый уровень – в сцепке с российскими партнерами наш гигант выходит на рынки третьих стран. Под этот проект даже созданы преференции финансового инструментария.
Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:
Гигантский БелАЗ смог быстрее вместе вырулить на новый уровень интеграционной кооперации. А вот более мелкие предприятия пока плетутся в хвосте. Продукцию хозяйства Николая Радомана знают и любят в России так, что даже копируют и подделывают. А вот вместе работать – пока никак.
Николай Радоман, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Белорусы и россияне вместе в космосе. Да, у нас лишь спутники, в России – целые группировки зондирования. Управляют которыми чипы из Беларуси.
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Потом, конечно, биотехнологии. У нас, например, рассматривается вопрос «Стволовые клетки-2» – это лечение новых заболеваний на уровне стволовых клеток, это самая современная сфера медицины. Это ДНК-диагностика, то есть выстраивание прогнозов как по людям для специальных назначений, так и, естественно, прогнозов различных заболеваний, предрасположенности заболеваний. Персонифицированная медицина.
Малые победы есть, впереди еще большие. Региональные форумы принесли уже 1,5 миллиарда долларов для наших бюджетов. Совместное празднование Дня победы – всегда в повестке форума. А в целом рассматриваются самые животрепещущие темы.
Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Евгений Пустовой, СТВ:
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«Всегда в центре внимания должен быть человек»: ключевые темы второго дня VI Форума регионов Беларуси и России
Новости Беларуси. Центром важных для Беларуси и России событий в эти дни стал Санкт-Петербург. Город на Неве принимает VI Форум регионов двух стран, сообщили в...
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