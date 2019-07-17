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Высокоскоростная железная дорога может соединить Минск, Москву и Санкт-Петербург
18.07.2019 09:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
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Беларусь и Россия могут начать строительство высокоскоростной железной дороги. Она может соединить Минск, Москву и Санкт-Петербурге.
Такое предложение прозвучало на заседании межпарламентской комиссии Совета республики и Совета федерации на Форуме регионов в Санкт-Петербурге. О нем сообщила заместитель председателя Совета республики Марианна Щеткина, пишет
Она считает такое предложение интересным. Оно будет прорабатываться.
«Это очень интересное предложение, которое будет прорабатываться и предлагаться для обсуждения главам государств», — сказала она.
Пока о каких-либо деталях предложения не говорится.
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Беларусь и Россия могут начать строительство высокоскоростной железной дороги. Она может соединить Минск, Москву и Санкт-Петербурге.
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