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Высокоскоростная железная дорога может соединить Минск, Москву и Санкт-Петербург

18.07.2019 09:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Высокоскоростная железная дорога может соединить Минск, Москву и Санкт-ПетербургМинск, Москву и Санкт-Петербург">

Беларусь и Россия могут начать строительство высокоскоростной железной дороги. Она может соединить Минск, Москву и Санкт-Петербурге.

Такое предложение прозвучало на заседании межпарламентской комиссии Совета республики и Совета федерации на Форуме регионов в Санкт-Петербурге. О нем сообщила заместитель председателя Совета республики Марианна Щеткина, пишет reform.by.

Она считает такое предложение интересным. Оно будет прорабатываться.

«Это очень интересное предложение, которое будет прорабатываться и предлагаться для обсуждения главам государств», — сказала она.

Пока о каких-либо деталях предложения не говорится.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия могут начать строительство высокоскоростной железной дороги. Она может соединить Минск, Москву и Санкт-Петербурге.
 
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