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Школьники Хотимщины принимают участие в военных мини-учениях

18.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Сдержал свое обещание, данное в марте на встрече со школьниками Хотимского района заместитель командира военной части 12180 по идеологической работе, подполковник Алексей Третьяков из города Осиповичи. В летний палаточный лагерь «Выбор» в деревне Тростино приехала 336 реактивная артиллерийская бригада из города Осиповичи.  Для школьников привезли автоматы калашникова, бронежилеты, каски, общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и спортивный инвентарь.  Два дня школьники проведут в компании бравых солдат, которые с радостью научат собирать автомат, заряжать магазин патронами, надевать бронежилет и станут примером мужества для ребят.

Эльмира КАРПОВА.

Фото автора

Школьники Хотимщины принимают участие в военных мини-учениях

Школьники Хотимщины принимают участие в военных мини-учениях
Школьники Хотимщины принимают участие в военных мини-учениях
Школьники Хотимщины принимают участие в военных мини-учениях
Школьники Хотимщины принимают участие в военных мини-учениях
Школьники Хотимщины принимают участие в военных мини-учениях
Школьники Хотимщины принимают участие в военных мини-учениях

 
 
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Сдержал свое обещание, данное в марте на встрече со школьниками Хотимского района заместитель командира военной части 12180 по идеологической работе, подполковник...
 
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