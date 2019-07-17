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Школьники Хотимщины принимают участие в военных мини-учениях
18.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Сдержал свое обещание, данное в марте на встрече со школьниками Хотимского района заместитель командира военной части 12180 по идеологической работе, подполковник Алексей Третьяков из города Осиповичи. В летний палаточный лагерь «Выбор» в деревне Тростино приехала 336 реактивная артиллерийская бригада из города Осиповичи. Для школьников привезли автоматы калашникова, бронежилеты, каски, общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и спортивный инвентарь. Два дня школьники проведут в компании бравых солдат, которые с радостью научат собирать автомат, заряжать магазин патронами, надевать бронежилет и станут примером мужества для ребят.
Эльмира КАРПОВА.
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Сдержал свое обещание, данное в марте на встрече со школьниками Хотимского района заместитель командира военной части 12180 по идеологической работе, подполковник...
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