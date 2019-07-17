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«Яндекс» будет считать, сколько зарабатывают его юзеры

18.07.2019 13:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Компания «Яндекс» запатентовала способ, которым собирается следить за своими пользователями. Она намерена определять их заработок, анализируя окружающие звуки, и «подсматривая» за их активными приложениями. Об этом сообщает газета «Известия».

Патент корпорации называется «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства». Заработок юзера планируют вычислять по его профессии. Для этого «Яндекс» изучит звуки вокруг (например, строителя выдаст шум), проверит данные GPS и узнает список установленных программ (сервисы доставки, веб-сервисы поливки и так далее). Правда, некоторые эксперты считают, что точных сведений это не даст. Они подкрепляют свою точку зрения тем, что информация с сенсоров девайсов санитарки и главврача окажутся почти идентичными.

А как же политика конфеденциальности?

В «Политике конфиденциальности» корпорации четко указано, что она в праве не только самостоятельно использовать персональные данные, но и передавать ее рекламодателям и другим партнерам. В принципе, с этой целью ее и собираются использовать: для персонализации рекламы. Любые другие подробности пресс-служба «Яндекса» комментировать отказывается.

Как защититься?

Защититься от слежки помогут сами гаджеты. Техника Apple позволяет запрещать доступ к геолокации, микрофону, камере и так далее или разрешать его лишь при использовании сервисов. Аналогичные механизмы есть и у Android.

 
 
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Компания «Яндекс» запатентовала способ, которым собирается следить за своими пользователями. Она намерена определять их заработок, анализируя окружающие звуки, и...
 
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