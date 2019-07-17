Наша «ЭРА»: «Король Лев» — нам нужны твои деньги, твое время и твоя ностальгия

Источник материала: Новости Дзержинска

Очередная премьера в нашей «ЭРЕ».

Что ж, похоже, наконец-таки нашлось к чему применить свои писательские таланты — в нашей «ЭРЕ» (это кинотеатр такой в Дзержинске, если вы вдруг каким-то чудом «заблукали» к нам с просторов интернетов) состоялась очередная премьера. Без всяких сомнений, достойная внимания, по-крайней мере, нашего.

«Король Лев» — это киноадаптация анимационной классики «Диснея». Оригинальная версия, кстати, опередила время и уже ТАДА пренебрегала гендерными различиями: при просмотре ты в любом случае рыдал, как маленькая девочка. Способна ли киноверсия выжать из наших очерствевших сердец хоть толику сочувствия?

Потому что выжать миллионы кошельков по всему миру она точно способна. Это прям к гадалке не ходи.





Я напомню: две премии «Оскар, три премии «Золотой глобус», три премии «Грэмми», один из самых продаваемых мультфильмов на VHS всех времен и народов, сбор от проката — $968 млн, продажи и прокат видеопродукции, телепоказ — ещё $900 млн, $2 млрд —продажа прав на использование персонажей мультфильма в качестве торговой марки.

Вот чего смог добиться неповторимый оригинал. И чего, скорее всего, днем с огнем не видать современной поделке. В эту реку нельзя войти дважды, «Дисней». Очень хочется, но нельзя. Ну, кроме денег, денег проект (а это именно проект), конечно же, соберет, я уже выше это обозначил. Очень много соберет.

Собственно, ради этого все и затевалось, не будем обманываться какими-то другими предпосылками. Современный «Дисней» это всегда только про бабки.

Тем временем посмотреть новое творение прямиком из детства смогли уже как зрители, так и критики. И все они, в общем-то, не слишком впечатлены. На том же Rotten Tomatoes на момент написания рейтинг картины составляет жалких 57%. Претензии в основном касаются душещипательной части, ибо она как-то не щиплет.













Да, графоний, да, реализм, да, знакомые события, вроде как, даже герои те же самые. Но почему-то магия не работает, не смотря на весьма внушительную работу проделанную в плане визуального ряда. «Красота пейзажей радует глаз, не волнуя душу», — так написал о картине критик из Wall Street Journal.

Собственно, что и требовало доказать: большинство зрителей и критиков сошлись на том, что «Дисней» в очередной раз попыталась заработать на нашей ностальгии. Прошлая такая попытка, напомню, произошла на днях, а то и раньше — я про ремейк «Аладдина», который получил в основном положительные отзывы и, конечно же, собрал в прокате.

Тем не менее, не буду отговаривать вас от похода в нашу «Эру». Возможно, конкретно вам обновленный «Король Лев» зайдет нормально. Если так, то не поленитесь написать в комментариях в нашей группе «ВКонтакте» — почему голимая тема по зарабатыванию денег на нашей ностальгии до сих пор работает?



