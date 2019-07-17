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Статистика Слуцкого ЗАГСа за первое полугодие: об именах, рождаемости и смертности

18.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Статистика Слуцкого ЗАГСа за первое полугодие: об именах, рождаемости и смертности

О том, как изменилась демографическая ситуация в Слуцком районе за первое полугодие 2019 года, «Слуцкому краю» рассказала начальник отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома Анна Шавнёва.

За шесть месяцев текущего года родилось 375 детей, что на 76 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди новорожденных зарегистрировано 197 мальчиков и 178 девочек, из них 7 двоен. В данный период в слуцких семьях родилось 138 первенцев, вторых детей – 143, третьих – 69, четвертых – 15, пятых – 8, зафиксировано 2 случая рождения шестых детей. В первом полугодии чаще всего случчанки рожали в мае.

Самым распространенным именем среди девочек стало имя София, также пользовались популярностью такие имена как Ксения, Полина, Алиса, Анна. Среди мальчиков в лидерах имя Артём, затем Матвей, Алексей, Даниил, Максим. Как правило, новорожденных называли славянскими именами, но есть Стефания, Эмилия, Амелия, Камилла, Никас, Стефан, Самуил. Среди редких славянских имен – Златаслава, Милорад, Демид, Яромир. Зафиксирован случай, когда родители назвали ребенка двойным именем – Элизабет Женевьева. 

За эти шесть месяцев зарегистрировали свои отношения 225 пар, что на 28 пар меньше, чем в прошлом году. В первый раз в жизни в брак вступили 166 человек. Из общего количества регистрации браков 12 было заключено с иностранными гражданами. В основном это граждане Российской Федерации, Республика Молдова, Канады и Грузии. 

За полгода распалось 34 семьи, что на 5 больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

За первое полугодие 2019 года отделом ЗАГС Слуцкого райисполкома зарегистрировано 712 смертей - это на 29 меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Средний возраст умерших в нынешнем году для мужчин составил 66 лет, для женщин – 79.

 
 
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О том, как изменилась демографическая ситуация в Слуцком районе за первое полугодие 2019 года, «Слуцкому краю» рассказала начальник отдела ЗАГС Слуцкого...
 
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