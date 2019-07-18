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Фигурки Лесиков переедут на детские площадки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сказочный лес в каждом районе. Фигурки Лесиков, которые встречают гостей на въезде в столицу, переедут на детские площадки и в парки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сегодня талисман II Европейских игр можно увидеть в 5 точках города. Это въезды в Минск по брестской, витебской, гродненской, могилёвской трассах. Еще один стоит около стадиона «Динамо».
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству Минскзеленстрой
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Новости Беларуси. Сказочный лес в каждом районе. Фигурки Лесиков, которые встречают гостей на въезде в столицу, переедут на детские площадки и в парки, сообщили в...
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