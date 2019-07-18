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Открылась выставка православных икон «Небесное воинство» к 1000-летию Бреста

19.07.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

18 июля 2019 года в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась выставка «Небесное воинство», посвященная 1000-летию Бреста.

Открылась выставка православных икон «Небесное воинство» к 1000-летию Бреста

Как сказала заведующая филиалом Ирина Тарима «Каждый город имеет своего Ангела-Хранителя. Тысячу лет на страже нашего пограничного города стоит Ангел, помогает его жителям в испытаниях, вдохновляет на ратные подвиги и добрые дела». Святыми покровителями и защитниками считаются преподобномученик Афанасий Брестский, монумент которому установлен рядом со Свято-Симеоновским собором, и архидиакон Никифор. Пусть они не были воинами в прямом смысле, но в духовной борьбе за веру приняли мученические венцы.

Открылась выставка православных икон «Небесное воинство» к 1000-летию Бреста

На выставке экспонируются 150 православных икон ХVIII – 1-й половины ХХ в. из фондов Брестского областного краеведческого музея. Большая часть экспонатов отреставрирована художниками-реставраторами музея на протяжении последних двух лет и экспонируется впервые.

Открылась выставка православных икон «Небесное воинство» к 1000-летию Бреста

Тема ангельского мира широко представлена иконографией архангела Михаила, архангелов Гавриила и Рафаила, Ангела-Хранителя, в т. ч. икону редкой иконографии «Ангел хранит спящего человека душу и тело», возникшей в русской иконописи в первой половине ХVII в. Тема святых воинов представлена иконами с изображением семи отроков Эфесских, девяти мучеников Кизических, великомучеников Артемия, Георгия Победоносца, Никиты, Димитрия Солунского, Андрея Стратилата, Федора Тирона, Евстафия Плакиды, мученика Иоанна Воина и других.

 
Теги: Брест
 
 
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  18 июля 2019 года в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась выставка «Небесное воинство», посвященная 1000-летию Бреста. Как сказала заведующая...
 
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