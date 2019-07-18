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В Петербурге подвели итоги Форума регионов России и Беларуси

19.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Итоги Форума регионов России и Беларуси подвели сегодня главы верхних палат парламентов двух стран, передает телеканал «МИР 24».

Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович отметили, что «БелАЗ» планирует поставлять карьерные самосвалы. В ходе форума были достигнуты договоренности в сфере культурного и гуманитарного сотрудничества – белорусские мастера будут перенимать опыт реставрации памятников. Также стороны обсудили совместное празднование 75-летия Победы и проект скоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском.

«О чем бы не говорили, все сводится к деньгам. Мы только в рамках подготовительного периода и самого форума. И потом будет заключено коммерческих контрактов на сумму не меньше чем 550 млн долларов. Это серьезный вклад в копилку. Беларусь с 75 регионами сотрудничает. И вроде потенциал исчерпан. Но мы заключили еще 84 соглашения, которые конкретизировали подходы в гуманитарной сфере», – заявил Мясникович. 

«Сегодня форум вышел за рамки форума в том понимании, как его задумали. Он стал широким, масштабным. Это главная площадка российско-белорусского диалога, в котором участвуют не только главы регионов, даже главы муниципальных собраний. Ведь посмотрите, совет ректоров, молодежный форум», – отметила Матвиенко.

Также по итогам форума стало известно, что до конца года между Россией и Беларусью могут отменить роуминг. Окончательное решение будет принято на специальном совещании в августе. Кроме того, стороны сейчас утверждают соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран.



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Стороны обсудили совместное празднование 75-летия Победы, проект скоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском и другие вопросы.
 
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