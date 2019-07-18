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В Петербурге подвели итоги Форума регионов России и Беларуси
19.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Итоги Форума регионов России и Беларуси подвели сегодня главы верхних палат парламентов двух стран, передает телеканал «МИР 24».
Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович отметили, что «БелАЗ» планирует поставлять карьерные самосвалы. В ходе форума были достигнуты договоренности в сфере культурного и гуманитарного сотрудничества – белорусские мастера будут перенимать опыт реставрации памятников. Также стороны обсудили совместное празднование 75-летия Победы и проект скоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском.
«Сегодня форум вышел за рамки форума в том понимании, как его задумали. Он стал широким, масштабным. Это главная площадка российско-белорусского диалога, в котором участвуют не только главы регионов, даже главы муниципальных собраний. Ведь посмотрите, совет ректоров, молодежный форум», – отметила Матвиенко.
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Стороны обсудили совместное празднование 75-летия Победы, проект скоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском и другие вопросы.
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