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Путин и Лукашенко договорились снять вопросы по Союзному государству
19.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Решить все вопросы до юбилея Союзного государства. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в Петербурге приняли участие в Форуме регионов двух стран, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев.
Основная тема Шестого форума регионов России и Беларуси – формирование единого гуманитарного и культурного пространства. Поэтому с трибун чаще говорили о молодых ученых, студентах, абитуриентах, спортсменах и совместном праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Позиции стран во многих вопросах настолько близки, что президент Беларуси речь начал с фразы о том, что они с Владимиром Путиным одинаково думают. Лукашенко отметил исторические связи между странами и сказал об общей судьбе народов.
Путин назвал Беларусь ближайшим союзником и стратегическим партнером. Товарооборот между странами за 20 лет вырос в шесть раз и сейчас составляет 35 миллиардов российских рублей.
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Лукашенко, в свою очередь, предложил решить все накопившиеся вопросы.
В целом форум носил прагматичный характер. Президенты договорись вместе готовить спортсменов к Олимпийским играм, увеличить количество льготных мест в вузах. Сейчас в России учится четыре тысячи студентов из Беларуси, а в Беларуси – 1200 россиян.
Об общей памяти и традициях говорили президенты и на Валааме, где побывали накануне. Владимир Путин пригласил туда коллегу и друга на экскурсию. Александр Лукашенко признался, что давно мечтал побывать там, и пообещал вернуться с топором и пилой, чтобы поработать и помочь монахам.
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В Петербурге президенты приняли участие в Форуме регионов, основной темой которого стало формирование единого гуманитарного и культурного пространства.
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