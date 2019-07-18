Путин и Лукашенко договорились снять вопросы по Союзному государству

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Решить все вопросы до юбилея Союзного государства. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в Петербурге приняли участие в Форуме регионов двух стран, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев.

Основная тема Шестого форума регионов России и Беларуси – формирование единого гуманитарного и культурного пространства. Поэтому с трибун чаще говорили о молодых ученых, студентах, абитуриентах, спортсменах и совместном праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Позиции стран во многих вопросах настолько близки, что президент Беларуси речь начал с фразы о том, что они с Владимиром Путиным одинаково думают. Лукашенко отметил исторические связи между странами и сказал об общей судьбе народов.

«Я искренне рад возможности встретиться с вами в культурной столице России, в славном, любимом мною Ленинграде, Санкт-Петербурге. Чтобы не подумали, что я польстил своему коллеге и другу, должен вам сказать как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы войны больше других народов. Мы вместе с ленинградцами больше, чем кто-либо, находились под оккупацией. Все тяготы войны мы вынесли на своих плечах», – сказал он.

Путин назвал Беларусь ближайшим союзником и стратегическим партнером. Товарооборот между странами за 20 лет вырос в шесть раз и сейчас составляет 35 миллиардов российских рублей.

«На Россию приходится около половины всего объема внешней торговли Беларуси. При этом наша страна удерживает первое место по размеру прямых накопленных капиталовложений в белорусскую экономику – почти 4 миллиарда долларов. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике и транспортной сфере», – отметил Путин.

Пленарное заседание вели председатели верхних палат парламентов Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович . Они своеобразные радушные «хозяева» форума. Утром белорусский политик подарил Валентине Матвиенко факсимильную копию Библии работы белорусского первопечатника Франциска Скорины.



До начала заседания Лукашенко и Путин встретились в присутствии министров. Говорили о грядущем 20-летии Союзного государства.

«В этом году в декабре у нас юбилей. Мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано и не сделано в рамках Союзного договора, и выработать приемлемые для наших стран дальнейшие пути интеграции», – сообщил российский лидер.

Лукашенко, в свою очередь, предложил решить все накопившиеся вопросы.

«Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Нам нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, какие есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий. Поэтому, Владимир Владимирович, я предлагаю снять все вопросы к этой дате», – сказал президент Беларуси.

В целом форум носил прагматичный характер. Президенты договорись вместе готовить спортсменов к Олимпийским играм, увеличить количество льготных мест в вузах. Сейчас в России учится четыре тысячи студентов из Беларуси, а в Беларуси – 1200 россиян.

Об общей памяти и традициях говорили президенты и на Валааме, где побывали накануне. Владимир Путин пригласил туда коллегу и друга на экскурсию. Александр Лукашенко признался, что давно мечтал побывать там, и пообещал вернуться с топором и пилой, чтобы поработать и помочь монахам.

