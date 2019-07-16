«Универсальные» милиционеры появятся в Шарковщинском районе

Источник материала: Клiч Радзiмы

С целью повышения эффективности оперативно-служебной деятельности и качества обслуживания населения с 1 мая 2019 года по 31 января 2020 года на территории Шарковщинского района проводится основной этап эксперимента по изменению организации оперативно-служебной деятельности отдела внутренних дел Шарковщинского райисполкома. Задействованные в эксперименте правоохранители наделяются одновременно полномочиями сотрудников уголовного розыска, участковых инспекторов милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних. То есть это «универсальные» милиционеры, которые отвечают за все, что происходит на административном участке. Это позволит уменьшить и равномерно распределить нагрузку на сотрудников. Опыт подсказывает, что в сельской местности, где плотность населения небольшая, глубокая специализация каждой из этих служб не требуется.

Территория района условно разделена на 11 административных участков. Увеличение числа участков и, соответственно, количества закрепленных за ними сотрудников способствует сокращению времени реагирования на заявления и сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также рассмотрения материалов проверок.

Изменения в организации служебной деятельности Шарковщинского РОВД уже на данном этапе позволяют оценить их с положительной стороны. Мы надеемся, что и в последующем они будут способствовать оздоровлению криминогенной обстановки на территории района. Расширение этого эксперимента позволит более детально и разносторонне оценить возможность внедрения предложенных изменений далее, реализовывая тем самым основную задачу правоохранительных органов — повысить эффективность, став еще ближе к людям.

Подобная практика оптимизации внедряется и в других областях. Сейчас участковые-шерифы появились в Глусском, Малоритском, Березинском, Октябрьском и Вороновском районах.

С. ОРЕШКОВ,

начальник ОВД Шарковщинского РИК.