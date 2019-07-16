ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Универсальные» милиционеры появятся в Шарковщинском районе

19.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

«Универсальные» милиционеры появятся в Шарковщинском районе

С целью повышения эффективности оперативно-служебной деятельности и качества обслуживания населения с 1 мая 2019 года по 31 января 2020 года на территории Шарковщинского района проводится основной этап эксперимента по изменению организации оперативно-служебной деятельности отдела внутренних дел Шарковщинского райисполкома. Задействованные в эксперименте правоохранители наделяются одновременно полномочиями сотрудников уголовного розыска, участковых инспекторов милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних. То есть это «универсальные» милиционеры, которые отвечают за все, что происходит на административном участке. Это позволит уменьшить и равномерно распределить нагрузку на сотрудников. Опыт подсказывает, что в сельской местности, где плотность населения небольшая, глубокая специализация каждой из этих служб не требуется.

Территория района условно разделена на 11 административных участков. Увеличение числа участков и, соответственно, количества закрепленных за ними сотрудников способствует сокращению времени реагирования на заявления и сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также рассмотрения материалов проверок.

Изменения в организации служебной деятельности Шарковщинского РОВД уже на данном этапе позволяют оценить их с положительной стороны. Мы надеемся, что и в последующем они будут способствовать оздоровлению криминогенной обстановки на территории района. Расширение этого эксперимента позволит более детально и разносторонне оценить возможность внедрения предложенных изменений далее, реализовывая тем самым основную задачу правоохранительных органов — повысить эффективность, став еще ближе к людям.

Подобная практика оптимизации внедряется и в других областях. Сейчас участковые-шерифы появились в Глусском, Малоритском, Березинском, Октябрьском и Вороновском районах.

С. ОРЕШКОВ,

начальник ОВД Шарковщинского РИК.

 

Comments are closed.

« «Прямая телефонная линия» по вопросам деятельности Полоцкого погранотряда
Вниманию граждан при въезде в Латвию »
Новости дня
Новости разные
 
Новые растения, беседка и мост из… камней! Дендропарк Ушачского лесхоза постоянно обновляется
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика